Bob Dylan und Band spielen im April 2018 in Leipzig

Leipzig. Bob Dylan gastiert im kommenden Jahr wieder einmal in der Messestadt. Wie Veranstalter Mawi Concert am Mittwoch bekannt gab, wird der Literatur-Nobelpreisträger am 18. April 2018 mit Band in der Arena Leipzig auftreten. „Bob Dylan gilt ohne Zweifel als wichtigster einzelner Interpret der Rock-Ära, als Inkarnation einer Gegenkultur und Songschreiber des Jahrhunderts“, so der Veranstalter am Dienstag. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am Freitag (8.Dezember) um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dylan, der mit bürgerlichem Namen Robert Zimmermann heißt, veröffentlicht seit mehr als 50 Jahren Musik. Er hat zahlreiche Welthits geschrieben (u.a. „Times They Are a-Changin’“, “Like a Rolling Stone”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Blowin’ in the Wind”), mehr als 100 Millionen Tonträger wurden mit seinen Songs verkauft. Im Frühjahr erschien sein 38. Studioalbum (Triplicate) auf dem er Songs anderer amerikanischer Songwriter interpretierte. 2016 wurde dem heute 76-Jährigen für seine lyrischen und lebensnahen Texte als erstem Musiker überhaupt der Nobelpreis für Literatur verliehen.

Zuletzt war Dylan vor zwei Jahren in der Messestadt, trat damals allein im Gewandhaus auf.

