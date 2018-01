Braille-Festival findet 2019 erstmals in Leipzig statt

Leipzig. Die vierte Ausgabe des Festivals zu Ehren des Erfinders der weltweiten Blindenschrift, Louis Braille, findet im kommenden Jahr in Leipzig statt. Das Begegnungsfest für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen werde von 5. bis 7. Juli 2019 gefeiert, teilte die Deutsche Zentralbücherei für Blinde am Dienstag in Leipzig mit. Mitveranstalter ist neben der Zentralbücherei der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Die bisherigen drei Festivals fanden in Hannover, Berlin und Marburg statt.

Die Veranstalter arbeiteten schon seit längerem an einem vielfältigen Programm für das Fest, so die Zentralbücherei, die 2019 auch ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Geplant sind demnach unter anderem Konzerte, Theatervorführungen, Punktschrift-Lesungen, ein Hörfilm-Kino und ein Markt der Begegnungen. Zudem werden nationale und internationale Gäste erwartet.

Im Jahr 1825 erfand der Franzose Louis Braille (1809-1852) die heute weltweit verbreitete Braille-Schrift für Blinde. Zu seinem Geburtstag am 4. Januar wird alljährlich der Welt-Braille-Tag begangen. Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde wurde 1894 gegründet und ist nach eigenen Angaben die älteste Blindenbücherei Deutschlands. Sie hat rund 5.500 aktive Nutzer und bietet knapp 18.000 Werke in Braille-Schrift und mehr als 40.000 Hörbücher an.

Von LVZ