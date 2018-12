Leipzig

So sieht also eine aus, die in den Augen bestimmter Leute eine Kriminelle, wenn nicht eine Terroristin ist. Am Mittwochabend sitzt Cesy Leonard vom Zentrum für politische Schönheit (ZPS) am Tisch im überfüllten Veranstaltungsraum in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und spricht über die „Erregung öffentlicher Unruhe“. Seit zehn Jahren macht das Zentrum dies und mehr, seit acht Jahren ist Cesy Leonard dabei, hat Wutwellen und diverse Prozesse überstanden.

Wohl keine Künstlergruppe hat in den vergangenen Jahren auch nur annähernd so polarisiert wie dieser Zusammenschluss von rund 70 Aktionskünstlern, Handwerkern, Architekten, Wissenschaftlern. Das ZPS bespielt die Kanäle unserer Aufmerksamkeitsökonomie perfekt. Und findet seine Themen keineswegs allein am rechten Rand, wie zuletzt bei der Aktion „Soko Chemnitz“, sondern lenkt seine Scheinwerfer auf die Dramen unserer Zeit, die im öffentlichen Bewusstsein irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Verdrängung abgeheftet sind.

30 Prozesse gewonnen

Aber ist das Kunst? Nein, schreit es von der Straße, auf der auch Begriffe wie „Bolschewikenpack“ zu hören sind. Ja, sagen die Gerichte. Von 30 Prozessen, in denen es auch um die Kunstfreiheit ging, habe das ZPS keinen einzigen verloren. „Für uns ist Kunst die brennende Barrikade. Radikal, aber absolut gewaltfrei“, sagt Leonard, die an diesem Abend drei „Großproduktionen“ näher vorstellt, unter anderem die Aktion „Erster Europäischer Mauerfall“ anlässlich des 25. Jahrestages des Berliner Mauerfalls im Herbst 2014. Die über sechs Monate vorbereitete Aktion begann mit einem Diebstahl, der juristisch keiner gewesen sei, wie die Künstlerin, Filmemacherin und Planungschefin des ZPS erklärt.

Am helllichten Tag wurden 14 Gedenkkreuze für Maueropfer am Spreeufer ab- und kurze Zeit später wieder angeschraubt – was erst mit der Veröffentlichung einer Pressemitteilung des ZPS überhaupt auffiel. Die Aktionskünstler wollten damit auf die Todesstreifen unserer Zeit, die europäischen Außengrenzen, aufmerksam machen. Es entstanden Fotos von Reproduktionen der Kreuze, gemeinsam mit Flüchtlingen – potenziellen Opfern also. Parallel dazu fuhren zwei Busse mit 100 Leuten an die europäischen Außengrenzen in Bulgarien und Griechenland – um sie symbolisch zu öffnen. Grenzpolizei und Truppen zur Aufstandsbekämpfung mit panzerartigen Fahrzeugen verhinderten, dass sie auch nur in die Nähe der Zäune kamen. Hier funktioniert Europa. Und stößt das ZPS ganz real an Grenzen.

Extrem geteiltes Echo

Im Land polarisiert das Projekt massiv: Es sei „ein respektloser Akt gegenüber dem Gedenken der Mauertoten“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. „Ich kann verstehen, dass jede Möglichkeit genutzt wird, um auf das Leid an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen“, sagte Jürgen Hannemann, Bruder von Axel Hannemann, der 1962 an der Mauer starb, dessen Kreuz Teil der Aktion war. Auch die bürgerliche Presse ist gespalten Die „Welt“ schreibt vom „hirnrissigsten Dreck, der in der jüngsten Zeit aus deutschen Theatern gekommen ist“, die „Zeit“ von der „wohl wichtigsten und unbequemsten Gedenkaktion des Jahres.“ Ähnlich polarisierte die Holocaust-Mahnmal-Aktion vor dem Haus des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke in Bornhagen nach dessen Rede, in der er eine erinnerungspolitische Wende forderte.

Nein, Cesy Leonard und das ZPS machen nicht lieb Kunst. Und das ist nicht ungefährlich. Diverse Morddrohungen hat sie schon erhalten. „Ich bin vorsichtig, aber nicht paranoid. Wir leben Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Deutschland ist ein gutes Land, um Widerständler zu sein“, sagt sie. Ihr Vortrag in der HGB ist weitgehend ein Heimspiel. Einige kritisieren eine der Aktionen als Schlingensief-Abklatsch und allgemein zu wenig Selbstkritik bei den Machern. Ein älterer Besucher ist einfach nur beeindruckt. „Impulsreich, ganz toll, das ist Kunst“, sagt er.

Leonard sagt: „Wir werden unsere Art, Kunst zu machen, nicht ändern. Dahin zu gehen, wo es unbequem ist, ist bereichernd.“

Von Jürgen Kleindienst