Brigade Monty Python: Olaf Schuberts „Krippenspiel“ 2017 im Felsenkeller

Leipzig. Vor genau 125 Jahren hatte die „Krippen“ ihre Jungfernfahrt, jener majestätische Raddampfer der „Weißen Flotte“ in Dresden. Ungefähr zu dieser Zeit muss es auch gewesen sein, als Olaf Schubert und seine Freunde erstmals ihr „Krippenspiel“ aufgeführt haben. Im Jahr 2017 tun sie das nun 14 Mal in Mitteldeutschland. Zum Auftakt in Leipzig ist der Felsenkeller, wohin die Moritzbastei ausweichen musste, dreimal ausverkauft – genau wie die sechs Aufführungen zum Abschluss im Dresdner Alten Schlachthof. Wobei „Aufführungen“ das falsche Wort für das ist, was vielmehr „Vorführungen“ sind. Aber der Reihe nach.

„Bombenpreise und Riesenauswahl“ steht über dem Eingang des Felsenkellers, und obwohl der Raketen- und Knallerverkauf erst für Ende Dezember angekündigt ist, haben Olaf Schubert, Bert Stephan und Co schon an diesem Montag ein Feuerwerk gezündet, und zwar eins aus bejubelten Rohrkrepierern. Was kein Urteil ist, sondern der Ansatz der ganzen Chose zu sein scheint: Dieses „Krippenspiel“ fischt im flachen Gewässer zwischen Blödsinn, Unsinn und Schwachsinn, zielt unter die Gürtellinie, klotzt statt zu kleckern politisch inkorrekt und preiset den Dilettantismus, weil der Herr zu besoffen ist, um ihn zu preisen. Wer noch nie da war, versteht nur die Hälfte. Aber die meisten waren ja schon mal da, lachen bereits kurz vor der nächsten Pointe – oder weil diese nun gerade nicht kommt in diesem Jahr. Doch zur Handlung.

Alle Jahre wieder ziehen Olaf Schubert, Bert Stephan und Co mit dem im Prinzip selben Stück die Massen an. Aber so ist das nun mal zu Weihnachten. Zum Krippenspiel ist der Felsenkeller dieses Jahr vier Mal ausverkauft. Zur Bildergalerie

Ähm, ja, die Handlung. Papst Bert XIV. gibt eine biblische Einführung: „Das war der Anfang. Jetzt geht’s weiter mit der Oma.“ Die wird von Klaus Magnet verkörpert und vom dazustoßenden (hihi) Joseph gefragt: „Sind Sie Oma Maria, geborene Furtwängler?“ Ist sie, ja, mit Kopftuch und Kittelschürze „das ultimative It-Girl im Dorf.“ Nun ja, der Rest ist ja bekannt: Unbefleckt bekommen beide ein Kind („Joseph, wir werden Vati!“), es heißt Jesus Christus (der natürlich Pullunder over dem Leinengewand trägt, damit man ihn als echten Schubert erkennt), die Heiligen Drei Könige treten auf, Jesus wird Messias und Buddhist, Maria ein zweites Mal schwanger, alle zusammen gehen ins Riverboat zu Kim Fisher, Jesus wird gekreu – aber verraten wir doch das Ende nicht!

An den besten Stellen ist dieses Schülertheater sowas wie Monty Python auf Sächsisch, nicht nur, wenn alle mit dem Kreuz rumhantieren oder „Jetzt wird entbuuuunden“ singen. Auch die Zusammenfassung der letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ist vortrefflich: Niedergang des Heiligen Römischen Reiches – Einführung des Dosenpfands – Auflösung der Puhdys.

Das N-Wort, höhö

Bert Stephan als Papst, Gott und Patenbrigadeleiter ragt aus dem Ensemble heraus, sagt am ganzen Abend sogar nur einmal sein Lieblingsverb – dafür aber in einem Satz, in dem auch Katja Kipping und Björn Höcke vorkommen. Gefaltete Hände vor offenstehenden Mündern im Publikum. Hat er das wirklich gesagt? Hat er, ja. Leider. Das gilt auch für manch andere Altherrenwitze der älteren Herren, die sie sich so wahrscheinlich schon als 15-Jährige auf dem Männerklo erzählt haben (von wo sie an diesem Abend passenderweise auf die Bühne treten).

Natürlich geht es hier ums Wiederkäuen alter Kamellen, aber sich im Jahr 2017 noch daran zu erfreuen, auf der Bühne „Neger“ zu sagen und, dass man das ja nicht mehr sagen dürfe, ist nicht herrlich doof, sondern einfach dumm. Weil es genau wie stumpfe Späße über Geschlechteridentitäten Lacher am rechten Rand in Kauf nimmt, wo man sich von einem Jesus Christus ein nächstenliebendes „Bis hierhin und nicht weiter“ wünschen würde. Andererseits sagt dieses „Krippenspiel“ ja genau das: Ein Jesus reicht für unsere schlechte Welt nicht aus – es ruhen also alle Hoffnungen auf seinem Bruder Kevin.

Fehlt nur noch der legendäre, der unumstößliche, der beste letzte Satz überhaupt. Der Satz, der in Leipzig wahrscheinlich besser zündet als sonstewo und ein wohlwollendes, herzliches „Buuuh!“ im Saal provoziert: „Lang lebe die SG Dynamo Dresden!“

Die Vorstellungen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, je 20 Uhr, im Felsenkeller sind ausverkauft.

Von Benjamin Heine