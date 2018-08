Leipzig

Im Juni 2007 rockte er zuletzt die Leipziger Arena – diesen Herbst kehrt Bryan Adams dorthin zurück: Auf seiner „Ultimate Tour“ spielt der Kanadier wieder in der Messestadt. Nur zwei Konzerte gibt der Rock-Superstar in Deutschland – in Nürnberg (27. November) und am 28. November in Leipzig. Das teilte der Veranstalter Argo Konzerte am Montag mit.

„Ultimate“ heißt auch der Titel des letzten Albums von Bryan Adams , das zwei neue Titel sowie alle Hits enthält. Die Konzertbesucher dürfen sich auf Rock-Klassiker und Balladen der 1980er- und 1990er-Jahre wie „Summer of ‘69”, „Run To You“ „Everything I Do“ oder „All For Love“ ebenso freuen wie auf neue Songs.

Zur Galerie Bereits 2007 rockte Bryan Adams die Leipziger Arena. 8000 Fans feierten den Kanadier bei seinem letzten Konzert in der Messestadt.

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert Bryan Adams Millionen Fans und gilt als einer der faszinierendsten Live-Musiker. Der Kanadier verkaufte in seiner Karriere bereits mehr als 100 Millionen Tonträger. Zuletzt machte der 58-Jährige auch als Fotograf von sich Reden.

Der Vorverkauf für das Konzert startet an diesem Freitag, 10 Uhr. Karten gibt es bei der Ticketgalerie im LVZ-Foyer, im Barthels Hof in der Hainstraße, in den Geschäftsstellen dieser Zeitung sowie telefonisch unter 0800 / 2181-050 sowie online unter www.ticketgalerie.de.

Von nöß