Bund fördert Leipziger Grassi-Museum mit rund einer Million Euro

Halle/Dresden - . Über verschiedene Programme fließen in den nächsten Jahren weitere Millionen vom Bund in sächsische Kultureinrichtungen. Nach dem jüngsten Beschluss des Stiftungsrates der Kulturstiftung des Bundes bekommt etwa das Leipziger Grassi Museum für Völkerkunde bis 2022 eine Million Euro zur Erforschung der Herkunft seiner Bestände, für Kooperationen mit deren Herkunftsländern und die Öffnung gegenüber der Stadt, wie die Stiftung in Halle (Saale) am Montag mitteilte.

Das zu den Staatlichen Kunstsammlungen gehörende Museum wird wie das Hamburger Museum für Völkerkunde und das Stuttgarter Linden-Museum aus einem Programm für ethnologische Sammlungen gefördert.

Auch Chemnitz und Dresden profitieren

Das Staatliche Museum für Archäologie Chemnitz sowie das Deutsche Hygiene-Museum und das Theater junge Generation in Dresden erhalten jeweils bis zu 360 000 Euro zur Förderung der Integration. Dabei geht es laut Stiftung um die Zusammenarbeit mit Migranten-Organisationen und neue Konzepte der Teilhabe. Zudem werden das Bürgerbühnen-Festival „Our Stage“ der Sächsischen Staatstheater Dresden sowie das Festival für Fotografie „f/stop" des Zentrums für zeitgenössische Fotografie Leipzig finanziell unterstützt.

Von LVZ