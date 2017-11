„Caboom“ vertanzt das Chaos

Leipzig. Nach seinen Multi-Genre-Stücken „Synchronzeugen“ und „Die Legende von Syd O’Noo“ konzentriert sich Steptänzer Sebastian Weber in seiner neuen Produktion wieder allein auf den Tanz. Mit seiner neuen Company hat er für „Caboom“ eine Bewegungssprache entwickelt, die das Genre Steptanz um etwas Neues bereichert. Vor der Premiere am Freitag spricht Weber (45) über die Chancen, die Chaos eröffnet, und die Lage in der Leipziger Tanzszene.

„Caboom“, ist das Lautmalerei für etwas Polterndes, Überraschendes, Überrollendes?

Ja, vielleicht. Am Anfang war „Caboom“ nur ein Kürzel für eine Methode, mit der ich versuche, den Steptanz neu zu begreifen. Der ganze Prozess hieß irgendwie „Caboom“. Dann haben wir gemerkt, dass es auch ein guter Titel fürs Stück ist, weil er knallt und zu unserem Prozess passt.

Thematisch geht es um Chaos. Um ein bestimmtes?

Es gibt ja ständig Momente, die chaotisch oder unübersichtlich erscheinen. Das jagt uns oft Angst ein. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber, und wir fällen dann lauter dumme Entscheidungen. Schaut man in der eigenen Biografie zurück, sieht man oft, dass die großartigsten Wendungen im Leben aus etwas Chaotischem entstanden sind – wie die Liebe oder spontane Begegnungen. „Caboom“ will eigentlich Werbung dafür machen, Chaos als Chance zu begreifen, als Beweglichkeit und Potenzial. Für uns als Individuen und als Gesellschaft.

„Caboom“ hat also einen politischen Kontext?

Auf jeden Fall einen politischen Hintergrund. Man kann viele Dinge darin sehen. Mich persönlich bewegen immer das Flüchtlingsthema und der Populismus. Parteien wie die AfD leben von der Angst der Leute und müssen immer mehr davon erzeugen. Die erfinden völlig absurde Schreckbilder, und eine Mehrheit der Leute in Sachsen schluckt die Köder! Die Gesellschaft lässt sich davon spalten und verliert ihre Menschlichkeit. Das bewegt mich im Alltag und deswegen auch im Tanz. Aber „Caboom“ ist kein Stück über Asylpolitik. Selbst innerhalb unserer Company gibt es verschiedene Wahrnehmungen der Szenen. Jeder sieht was anderes darin, jeder seine eigene Geschichte. Und das Publikum hoffentlich auch.

Sie sagten, Sie wollen den Steptanz choreografisch auf eine andere visuelle Ebene heben. Was ist der Antrieb?

In vergangenen Produktionen hatte ich oft das Gefühl, andere Formen wie Schauspiel oder Film zu brauchen, um meine Geschichte erzählen zu können. Das empfinde ich jetzt als schwachen Kompromiss. Der Tanz ist meine Sprache und der soll sich jetzt in seiner ganzen schillernden Vieldeutigkeit entfalten können. Ohne anderen Schnickschnack.

Sie haben also eine neue Steptanz-Sprache erfunden?

Meine Art von Steptanz hat eine solistische Tradition, meist von Männern, die mit einer Jazzband improvisieren. Das ist großartig, aber als Ensembleform existiert da wenig. Wir haben Methoden entwickelt, wie wir Steptanz visuell gestalten können, ohne dass wir dabei unsere Authentizität verlieren. Es geht darum, als Ensemble klare Bilder zu erzeugen. Das ist ein langer Prozess des Experimentierens. Und 90 Prozent aller Versuche sind Mist, auch das ist Chaos. Aber für die restlichen 10 Prozent lohnt es sich.

Sie haben vier Mittänzer, wie ist die Konstellation zustande gekommen?

Durch eine Ausschreibung. Es gab vorher ein paar Audition-Workshops in verschiedenen Städten. Die Tänzer kommen aus Madrid, London, Oslo und Düsseldorf, die Assistentin aus Rom. Die Reisekosten machen mich fertig, aber die Besetzung ist fantastisch.

Wie oft begegnen Sie noch dem alten Klischee, Steptanz sei nicht mehr als Geklacker à la Fred Astaire?

Das stirbt nie aus. Es gibt immer welche, die mit Michael Flatley oder Astaire kommen.

Macht Sie das wütend?

Das kann man so wenig ändern wie das Wetter. Es frustriert mich eher, dass es innerhalb der Steptanz-Szene so wenig Ehrgeiz gibt, den Steptanz weiter zu entwickeln. Für meinen Geschmack gibt es viel zu viel Zirkus und Effekte.

Wie stark ist Leipzigs Tanzszene?

Ich würde sagen, Leipzig ist kein Zentrum für Tanz, aber die Stadt bietet noch immer viel Freiraum und viele Möglichkeiten, viel mehr als München oder Köln. Andererseits kenne ich Tänzer, die nach einem Jahr wieder weggezogen sind, weil es hier keine Job-Perspektive und zu wenig Infrastruktur für Profis gibt. Es gibt Versuche, das zu ändern – die Dinge entwickeln sich.

Sie leiten mit Ihrer Frau die Tanzerei Flugfisch. Erdet diese andere Tanzwelt oder ermüdet sie?

Die zwei Welten ermöglichen uns ein gutes Gleichgewicht. Auch wenn im Flugfisch für mich 70 Prozent der Arbeit aus Bürokram bestehen, gibt es immer wieder großartige Projekte wie zuletzt ein Workshop mit einer niederländischen Tanzpädagogik-Koryphäe. Da gingen alle richtig beseelt raus. Und zu sehen, wie ganz normale Leute im Tanz aufgehen, sich entfalten können, zu leuchten anzufangen, das ist wunderbar!

Premiere von „Caboom“ am Freitag um 20 Uhr im Lofft, weitere Vorstellungen Samstag um 20 Uhr und Sonntag um 18 Uhr. Karten über www.lofft.de und Telefon 0341 35595510.

Von Mark Daniel