Leipzig, .

Kurz nach der Friedlichen Revolution 1989 haben Sie gesagt, es braucht 40 Jahre, bis Ost und West zusammenkommen. Nun sind bald 30 Jahre vergangen. Sehen Sie noch eine Chance, dass Ihre Prognose eintrifft?

Damals wurde ich dafür kritisiert, dass ich so skeptisch war. Heute würde ich mit dieser Prognose als verträumter Optimist gelten. Ich bin aber wieder skeptisch. Es geht derzeit überhaupt nicht voran, wir resignieren im Stillstand.

Sie leben und arbeiten in Havelberg in der Altmark, haben einen traumhaften Blick über das Mündungsgebiet der Havel – wie bekommen Sie die Probleme in diesem Landstrich mit?

Havelberg ist mein Rückzugsort. Als Halbwüchsiger muss es hier furchtbar langweilig sein. Hier und überall in den ländlichen Gegenden gehen diejenigen weg, die es können. Es gehen die jungen Frauen weg, die Dynamischen und die Anpassungsfähigen. Und es bleibt eine etwas dumpfe, männliche Jugend zurück. Ohne Frauen, ohne Mädchen potenziert sich die Gewalt. Wer bleibt, begnügt sich mit Hartz IV. Das ist eine fatale Gesellschaftsentwicklung.

Der Wegzug ist vielerorts gestoppt – sehen Sie denn nichts Positives?

Es gibt Versuche. Aber zwei Drittel der Hochschulabsolventen in Sachsen-Anhalt verschwinden, weil sie woanders bessere Bedingungen haben. So lange die Gehälter so unterschiedlich sind und die Lebensqualität woanders höher, weiß ich nicht, wie man das stoppen kann.

Sie werden am 8. April 75 Jahre alt und haben einen Anekdotenband herausgegeben – „Gegenlauschangriff. Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege“. Ist diese Kriegs-Analogie nicht etwas zu platt für die Verwerfungen zwischen Ost und West?

Nun, es war ja der Kalte Krieg bis 1989. Und ich habe sehr genau aufgepasst, wo das Bild des Krieges und der Sieger passt. Es passt einfach sehr oft. Ich schreibe über einen Kombinatsdirektor in Magdeburg, der 1990 nach den Besuchen von Treuhand und Investoren sagt: Er wisse nicht, wie er über den Tisch gezogen wurde – er wisse noch nicht einmal, wo der Tisch steht. Ich zitiere Wolfgang Schäuble, der als Unterhändler des Einigungsvertrags sagte: „Ihr Land schließt sich unserem an, nicht umgekehrt.“ Das ist einerseits korrekt – führte andererseits aber zu einer Siegermentalität, die sich durch alle Verhandlungen zog.

Ihr Band hat zwei Kontroversen ausgelöst. In der einen geht es um Ihre Kritik an Florian Henkel von Donnersmarcks Film „Das Leben der Anderen“. Was stört Sie so sehr daran?

Ich ertrage es schlecht, dass man als Ostdeutscher zu allem Überfluss auch noch die Interpretation seiner selbst von außen geliefert bekommt und das hinnehmen muss.

Sie haben sich beschwert, dass Donnersmarck Ihre Lebensgeschichte als Filmstoff nimmt. Aber er verfilmt ja nicht Ihr Leben.

Donnersmarck hat einen DDR-Dramaturgen für seinen Film erfunden und mit dem kann er erst mal machen, was er will. Aus dem kann er einen Don Juan oder einen Don Quichotte machen, das ist seine künstlerische Freiheit. Was ich nicht akzeptieren kann, ist der Vermischung aus Melodram und historischen Fakten. Die einzelnen Teile mögen stimmen, zu verschiedenen Zeiten, aber er mischt sie zu einem effektvollen Brei zusammen. Er blendet beispielsweise völlig die spannende Entwicklung in der DDR von den 50er bis in die 80er Jahre aus, als das System längst erodierte. Er spricht der Diktatur die Geschichte ab, damit es besser passt.

Trifft Sie das auch persönlich, weil Sie dieses erodierende System ein ums andere Mal ausgetrickst haben, etwa mit Ihrer Zensurrede vor dem Schriftstellerkongress 1987, die auch im Westen erschien?

Ich war mit dieser Rede nur sehr bedingt mutig. Ich wusste, dass ich dafür nicht mehr ins Gefängnis komme. Das wäre in den 50er Jahren anders gewesen. Da wäre ich dafür in Sibirien gelandet. Aber das interessiert einen wie Donnersmarck eben nicht.

„Das Leben der Anderen“ ist inzwischen 13 Jahre alt. Warum regen Sie sich jetzt darüber auf?

Ich habe mich damals auch aufgeregt, aber das wollte keiner hören. Jetzt auch nicht. „Das Leben der Anderen“ ist heute Schulstoff, und das ist fatal: Denn Schüler von heute bekommen dieses verzerrte Bild präsentiert und glauben: Genau so war also die DDR.

Der andere Streitfall: Der „Spiegel“ hat Ihnen einen großen Text gewidmet, nachdem sie einen Redakteur des Magazins als „Schurken“ bezeichnet haben. Das Magazin hat Ihnen Fehler nachgewiesen.

Ich habe einen Fehler gemacht. Das Gespräch hat 1998 und nicht 1993 stattgefunden. Es ging mir um eine launige Bemerkung, die in meiner Erinnerung zu Anfang des Gesprächs gefallen ist: „Herr Hein, wir haben leider nichts gegen Sie in der Hand.“ So schildere ich es in der Episode.

Sie schreiben auch, dass 80 Journalisten Einblick in Ihre Stasi-Akten beantragt hätten. Der „Spiegel“ schreibt, es seien laut Stasi-Unterlagenbehörde insgesamt vier gewesen.

Die Auskunft, dass 80 Journalisten Akteneinsicht beantragten, bekam ich von einer Bekannten, die bei dieser Behörde arbeitete. Ich habe diese Auskunft nicht überprüft. Ich hoffe, der „Spiegel“ schreibt jetzt bis zum Jahresende jede Woche über mich und meine Bücher.

Sie waren zeit Ihres Lebens Außenseiter…

Ich war als schlesisches Flüchtlingskind in Sachsen Außenseiter, dazu noch Pfarrerssohn. Ich musste nach der 8. Klasse von der Schule abgehen, dann ging ich nach West-Berlin, dort hatte ich als Junge aus dem Osten nichts. Ich kam zurück und galt als Republikflüchtling. Heute bin ich wieder ein Außenseiter, es ist gut so. Andere schreiben die Geschichte und ich spucke dagegen an.

Hat Sie das nie belastet?

Als Kind war es schwierig. Ein Kind will dazu gehören und hat noch nicht die Kraft und den Mut zu dissidieren. Ich wäre liebend gern zu den Jungpionieren gegangen, aber als Pfarrerskind durfte ich das nicht. Die machten einen Ausflug zur Sternwarte, die wollte ich unbedingt sehen. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Außenseiter zu sein. Das ist nicht schlimm. Es schärft den Blick und erleichtert das Urteil.

Sind die Ostdeutschen Außenseiter im vereinigten Deutschland?

Für jemanden im Schwarzwald änderte sich nach der Vereinigung erst einmal nichts. So jemand kann bis heute sagen: Der Osten interessiert mich nicht. Für die Ostdeutschen änderte sich alles. Das gilt bis heute. Was aber auch noch bleibt: DDR-typisch war, die Schuld immer bei denen da oben zu suchen. Im Westen sprach keiner über beruflichen Misserfolg, im Osten dagegen oft. Denn schuld war ja der Staat, der einem die Möglichkeiten verbaute. Vielleicht ist diese Einstellung bis heute bei vielen erhalten geblieben. Wissen sie, es ist immer schön, einen Schuldigen für mein Leben zu finden. Das befreit von eigener Verantwortung.

Sie veröffentlichen dieses Jahr drei Bücher und eine Übersetzung. Wie schaffen Sie dieses Pensum?

Ich arbeite 360 Tage im Jahr ab 6 Uhr morgens. Im Urlaub nur bis 13 Uhr. Ich habe schlechte Laune, wenn ich nicht arbeite. Wenn ich schreibe, bin ich wie im Tunnel. Ich bekomme nichts um mich herum mit, noch nicht einmal die wunderschöne Landschaft vor meinem Fenster.

Eins Ihrer Bücher ist ein Kinderbuch „Alles, was du brauchst. Die 20 wichtigsten Dinge im Leben“ ( Hanser). Darin steht: Eine Katze, Geschwister, verliebt sein ... Warum diese 20?

An diesem Buch habe ich lange gearbeitet und immer wieder etwas weggestrichen. Ich werde 75 und dachte, ich fasse alles zusammen, was ich übers Leben weiß. Diese 20 Dinge sind mir die wichtigsten.

Für welches Lesealter ist das Kinderbuch geeignet?

Ab 70, würde ich sagen.

Christoph Hein liest am 23. April, 19.30 Uhr, im Literaturhaus Leipzig; Gerichtsweg 28; Karten (6/4 Euro) gibt es ab morgen unter der Telefonnummer 0341 9954134 am 26. April, 19 Uhr, ist Hein gemeinsam mit Wenzel im Heide Spa Bad Düben zu erleben (Bitterfelder Str. 42 )

Christoph Hein: Gegenlauschangriff - Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Krieg. Suhrkamp; 123 Seiten, 14 Euro Quelle: Suhrkamp

Von Olaf Majer und Jan Sternberg