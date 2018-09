Frankfurt/Leipzig

Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer (41) hat am Freitagabend den Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim erhalten. Die Kulturgesellschaft des Frankfurter Stadtteils verlieh den Preis im Festzelt auf dem Berger Marktplatz zum 45. Mal. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro und einem kostenlosen Wohnrecht für ein Jahr im Stadtschreiberhaus verbunden. Als Festredner war der Journalist und Autor Jens Bisky geladen.

Der 1977 in Halle an der Saale geborene Clemens Meyer gehöre zu den prägenden Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, so die Jury-Vorsitzende Renate Müller-Friese. Er schreibe Geschichten und Romane, „so zerrissen wie unser Leben, so düster wie die Welt, so schön wie die schönsten Hoffnungen“. Den Autor interessiere sowohl die Suche der Menschen nach Liebe und Glück wie auch ihr Aufbegehren und Scheitern. Dabei sei er äußerst unterhaltsam.

Meyer arbeitete nach dem Abitur als Bauhelfer, Möbelträger und Wachmann. Von 1998 bis 2003 studierte er am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Sein Debütroman „Als wir träumten“ (2006) über das Leben männlicher Jugendlicher in einem Leipziger Arbeiterviertel wurde von der Kritik als der „langersehnte Wenderoman“ gefeiert. Zuletzt erschien 2017 der Erzählband „Stille Trabanten“. Meyer ist unter anderem Träger des Rheingau-Literatur-Preises (2006), des Preises der Leipziger Buchmesse (2008) und schaffte es 2013 mit seinem Roman „Im Stein“ auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. 2016 war er Stadtschreiber von Mainz.

Der Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim wird seit 1974 jedes Jahr von dem Frankfurter Stadtteil und der dortigen Kulturgesellschaft verliehen. Die Jury besteht aus Bürger- und Fachjuroren. Aktuelle Fachjuroren waren Peter Weber, Uwe Wittstock und Meyers Vorgänger als Stadtschreiber, Thomas Melle. Namhafte Amtsinhaber waren nach Wolfgang Koeppen unter anderen Peter Härtling, Jurek Becker, Günter Kunert, Ulla Hahn, Eva Demski, Robert Gernhardt, Herta Müller, Arnold Stadler und Marcel Beyer.

Von LVZ