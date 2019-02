Und der Gewinner ist: das Ensemble „Overhead Project“ mit seiner Tanz-Zirkus-Performance „Surround“. Die Lofft-Koproduktion hat am Samstagabend in der naTo den mit 5000 Euro dotierten Leipziger Bewegungskunstpreis bekommen. Die Tatsache, dass die Gruppe ihren Stammsitz nicht in Leipzig, sondern Köln hat, sorgte am Rande der Gala allerdings für leichte Missstimmung.