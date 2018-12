Leipzig

Jedes Jahr spät im Dezember heißt es: Die selbe Prozedur wie jedes Jahr. Das gilt nicht nur für den allseits beliebten britischen Sketch „Dinner for One“, den viele so gern an Silvester im TV sehen. Bereits zum fünften Mal fand am Samstag in der Moritzbastei die Crazy Jukebox Bash der Leipziger Band The Sonic Boom Foundation statt. Und genau wie das Dinner der guten alten Miss Sophie und ihres Butlers folgt dieses Ritual gewissen Regeln.

Schon lange im Vorfeld dürfen die Fans online darüber abstimmen, welchen fünf Songs die Band ihren ganz eigenen Stempel aufdrückt. Dazu suchen The Sonic Boom Foundation ein paar zusätzliche Titel aus und spielen natürlich auch eigene Songs.

Die Fans der Crazy Jukebox Bash 5.0 haben also basisdemokratisch mit entschieden, und es zeigt sich: Die Basis will tanzen. Dazu kriegt sie auch von der ersten Minute an die Gelegenheit.

Mit schnieken Sonnenbrillen

Kurz nach neun pulsiert der Bass durch die Veranstaltungstonne, den vier große Boxen vor der Bühne massiv im Raum verteilen. The Sonic Boom Foundation wissen wie man stilvoll auftritt, und sowohl Sänger Frank Lyn als auch Bassist Joey A. Vaising erscheinen in schnieken Sonnenbrillen.

Der Kultfaktor des Events ist hoch, der Coolness-Faktor der fünfköpfig erschienenen Band noch höher. Hier passt alles zusammen, der Stil, der Sound, der den ganzen Raum erfüllt, knallige Lichter, die Video-Collagen im Hintergrund, für die sich etwas Popkultur-Wissen auszahlt, und die heftige Energie auf der Bühne.

Frank Lyn springt in einem enormen Tempo von einem Bein aufs andere, die Fans in den vorderen Reihen tun es ihm gleich. Nach eigenen Songs wie „Access All Areas“ geht es auch an den Jukebox-Teil des Abends.

Eingängiges Gesamtkunstwerk

Die Stimmung ist längst heiß, und das nicht nur, weil die Veranstaltungstonne recht gut gefüllt ist. Frank und Joey wissen das Publikum auf höchst sympathische Art anzufeuern. Außerdem ist der „Alles geht“-Stil der Indietronic-Band, der Bass Drops mit Metalgitarren, Indie, Electronica und Elementen aus Pop und Punk zu einem unheimlich eingängigen Gesamtkunstwerk kombiniert, nicht nur spannend, sondern äußerst tanzbar. Das zeigt sich sogleich beim Remix von „Ace of Spades“ von Motörhead, das sich nach einer schönen Hommage anfühlt, hat sich doch der Todestag von Motörheads-Frontmann Lemmy Kilmister am Freitag zum dritten Mal gejährt. Der Remix groovt, die Band und das Publikum auch.

Mit einer alten Heldin geht es weiter, als Joan Jett auf die Wand projiziert wird. Frank Lyn schwingt energisch den Mikrofonständer während der beschleunigten Strophen von „I Love Rock’n’Roll“, der stark verlangsamte Refrain beweist dafür, warum sich der Remix „Brutal Dubstep Stadion Version“ nennt.

Die Cover von The Sonic Boom Foundation sind großartig, weil sie die Originale so stark dekonstruieren und neu aufbauen, das sie zu etwas völlig Eigenständigem werden, aber dennoch stets gut erkennbar ist, um welchen Song es sich dreht.

Mal härter, mal leichter

Der erste Publikumswunsch, „I’m Gonna Be (500 Miles)“ von The Proclaimers, erscheint in einem härteren und zeitgemäßeren Gewand. Dafür schaffen es die Leipziger, „Kashmir“ von Led Zeppelin durch ein luftiges elektronisches Motiv eine bislang ungekannte Leichtigkeit zu verleihen. Zudem performen die Jungs mit so viel Spaß und herrlich rotzig-lockerem Stil, dass man kaum anders kann als sich zu bewegen.

Sowohl Band als auch Fans mobilisieren noch einmal alle Kräfte für einen Gastauftritt von Mikrowelle (Rajko Gohlke) und eigene Songs wie „Kamikaze“, „Sound of the City“ und „Create Yourself“.

Nach fast zwei Stunden ist das absolut gelungene jährliche Ritual schließlich beendet. Und wer, wie die meisten hier, die schweißtreibende Prozedur tanzend durchlebt hat, kann das Thema Fitness mit gutem Gewissen von der Vorsatzliste für 2019 streichen.

Von Miriam Heinbuch