Leipzig

In diesem Jahr feiert das Leipziger Literaturmagazin „Edit – Papier für neue Texte“ gleich zwei Jubiläen: Im Juli ist die 75. Ausgabe des Heftes erschienen. Aus diesem Anlass gibt die Redaktion unter dem Titel „Zerschossene Träume“ eine thematische Doppelausgabe heraus, deren zweiter Teil im Herbst erscheint. „Offene Wünsche“ heißt dann die Nummer 76.

Beide Hefte beschäftigen sich mit der Wahrnehmung, dass einstmals positive Zukunftsversprechen nicht mehr selbstverständlich seien. Der Bezug der Texte zum Titel sei sehr locker, aber man spüre ihn in jedem Text nachklingen, sagt Kathrin Jira, eine der verantwortlichen Redakteurinnen des Hefts und Studentin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. „Dieses Moment, wie es sich in der Literatur spiegelt, ergibt ein schönes Bild. Vor allem bei diesen jungen Autoren.“

Ein fester Begriff der Literaturszene

1993 wurde die erste „Edit“-Ausgabe veröffentlicht – im Herbst wird das Magazin 25 Jahre alt. Etliches hat sich geändert, seitdem Redaktionsgründerin Katrin Dorn 1991 die Idee hatte, eine Literaturzeitschrift herauszugeben, damit die Texte der Autoren ihrer kaum besuchten Lesungen im Haus Steinstraße in der Südvorstadt ein größeres Publikum erreichen konnten.

Über die Jahre ist die „Edit“ deutschlandweit zum festen Begriff in der zeitgenössischen Literaturszene geworden. Autorinnen und Autoren wie Jana Hensel, Clemens Meyer und Herta Müller haben darin publiziert, einige, bevor sie den Durchbruch schafften.

Die redaktionellen Abläufe sind um die Jahrtausendwende schon einmal teilweise professionalisiert worden. „,Edit’ wurde immer als Entdeckerzeitschrift bezeichnet, aber der Modus des Entdeckens hat sich extrem geändert, und das hat auch die Zeitschrift extrem geprägt“, erklärt Mathias Zeiske, die andere Hälfte der redaktionellen Doppelspitze.

Vom Praktikant zum Chef

Er begann 2009 als Praktikant und übernahm ein halbes Jahr später die Magazinleitung. Ende der 90er seien Zeitschriften wie „Edit“ noch besonders geeignet gewesen, junge Talente zu entdecken: als Medium, in dem jemand erstmal hervorstechen konnte. Heute gebe es mit dem Internet, Social Media, Lesereihen und Festivals zahlreiche Arten, auf Leute aufmerksam zu werden, erläutert er weiter.

Mit dem Wegfall dieser exklusiven Funktion konnten sie sich darauf konzentrieren, programmatischer zu arbeiten, bestimmte Genres wie den Essay zu fördern, aber auch politische und ästhetische Standpunkte zu vertreten. „Es hat uns ein bisschen befreit, keine reine Entdeckerfunktion mehr zu haben“, unterstreicht Zeiske.

Sitz der „Edit“ war jahrelang das Haus des Buches. Mittlerweile befindet er sich aber im Zentrum-West auf der Käthe-Kollwitz-Straße. Zeiske hatte Lust auf Veränderung. Das Klingelschild kann leicht übersehen werden, denn die Zeitschrift teilt sich sowohl Klingel als auch Räume mit einer Bürogemeinschaft.

Do it yourself

Wenn die druckfrischen Hefte geliefert werden, stapeln sich im Flur die Postkisten und in der Küche die braunen Briefumschläge für den Versand. Alles wird von der Redaktion eigenhändig verpackt. Schreibtisch und Schrank, mehr brauche man nicht, und die Hierarchien seien flach, erläutert Jira.

Sie und Zeiske sehen sich nicht als Chefredakteure: „Das ist uns wichtig.“ Dennoch steuere sie die Kommunikation zwischen den einzelnen Mitarbeitern. An der aktuellen Ausgabe waren beispielsweise die Schriftstellerin Lina Morawetz sowie Pia Christmann und Ann Richter vom Studio Pandan in Berlin beteiligt. Die beiden Absolventinnen der HGB verantworten die visuelle Gestaltung der Hefte seit einigen Ausgaben – bewusst losgelöst vom Inhalt. Was diesen betreffe, werde viel gemeinsam entschieden.

Digitale Nomaden

Seit einem halben Jahr kümmere sich Geschäftsführerin Janett Krückemeier um alles Administrative. Dies helfe Jira und Zeiske sich auf Kernaufgaben zu konzentrieren. Der Projektkoordinator am Haus der Kulturen der Welt wohnt mittlerweile in Berlin, weswegen die beiden vor allem per SMS kommunizieren. Mit anderen Redaktionsmitgliedern geschehe dies über E-Mail und Skype.

„Wir haben keine langen Redaktionspläne. Das Heft entsteht zwei Monate vor Erscheinungstermin from scratch. Von Null. Jedes Mal!“, so Zeiske. Dies sei zur Strategie geworden. Zum gegebenen Zeitpunkt sollen immer die besten Texte versammelt werden – und gemeinsam auch die Lage oder die gefühlte Stimmung in der Welt kommentieren.

Möglich wird das, weil kein Vertrieb hinter dem Heft steht: „Wir können unser Schiff relativ eigenständig steuern und es auch ein bisschen an unseren Rhythmen anpassen“, sagt Zeiske. Mit der Leserschaft kommuniziert die Redaktion mittlerweile viel über Social Media.

Printpublikation mit Zukunft

Dies passt zur Auffassung der beiden Verantwortlichen, dass „Edit“ nicht mehr nur Zeitschrift, „sondern ein bisschen das Gravitationszentrum verschiedener Unternehmung“ sei. „Edit“ veranstaltet nicht nur Lesungen – sie vergibt mit Partnerinstitutionen jährlich auch einen Essay-Preis und Literaturstipendien. In Zusammenarbeit mit den Verlagen Suhrkamp und Fischer erschien vor einer Weile eine Interviewreihe auf YouTube.

Dennoch ist Jira auch weiterhin von der Bedeutung einer gedruckten Zeitschrift überzeugt: „Diese ganze Konstellation von Texten, ergibt auch nur Sinn dadurch, dass sie durch dieses Printprodukt zusammengezogen ist. Und das hat den wunderschönen künstlerischen Nebeneffekt, dass man völlig disparate Dinge aufeinanderknallen lassen kann, um dann zu schauen, was daraus wird.“

„Edit“-Lesung mit Enis Maci, deren Essays „Eiscafé Europa“ im Oktober bei Suhrkamp erscheinen: 25. Oktober, 20 Uhr, Café „Das Kapital“, Karl-Tauchnitz-Straße 9–11, Eintritt frei

Von Edgar Lopez