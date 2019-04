Rudolstadt

Der Berliner Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur Steffen Mensching erhält 1998 ein dreimonatiges Stipendium, um als „Autor in Residence“ in New York zu arbeiten. In einem Antiquariat in Manhattan entdeckt er einen großen Bestand alter Bücher deutsch-jüdischer Emigranten. Mensching ist begeistert, wühlt sich hinein und kann sich nicht entscheiden. Schließlich einigt er sich mit dem Buchhändler Jacob Mashiah auf einen Gesamtpreis. 15 000 Dollar für 4000 Bücher. Mensching leiht sich Geld, kauft und verschifft alles nach Germany. Die Bücher beginnen zu erzählen, es entsteht der New-York-Roman „ Jacobs Leiter“…

In der Emigrantenbibliothek findet sich auch die wissenschaftliche Schrift „Experimente mit Raphael Schermann“, geschrieben in den 1920er Jahren von Dr. Oskar Fischer, einem tschechisch-jüdischen Psychiater, der 1942 im Ghetto Theresienstadt ums Leben kam. „Als ich Fischers Abhandlung las“, erzählt Steffen Mensching im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung, „da wurde mir klar, dass dieser Schermann eine außergewöhnliche Gabe gehabt haben muss. Über diesen Mann wollte ich schreiben.“

Zwölf Jahre hat es gedauert, dann erschien im vergangenen Jahr Ihr großer Roman „ Schermanns Augen“. Es geht um einen Graphologen, einen Schriftdeuter, was hat Sie denn an diesem Mann so fasziniert?

Er war im Wien der 1920er und 1930er Jahre mit allen Geistesgrößen bekannt. Der Regisseur Sergei Eisenstein, der Maler Oskar Kokoschka, der Sexualforscher Magnus Hirschfeld - sie alle verkehrten mit ihm und nahmen auch seine Dienste in Anspruch. Selbst der scharfzüngige Kritiker Karl Kraus erhoffte sich Hilfe von Schermann beim graphologischen Deuten von Briefhandschriften im Zusammenhang mit einer Liebesbeziehung.

Schermann wurde 1874 in Krakau, damals Österreich-Ungarn, geboren, besuchte die Handelsschule und arbeitete als Versicherungsangestellter in Wien. Die Schriftdeuterei betrieb er autodidaktisch und gab sich bald als Hellseher aus. War er nun ein Genie oder am Ende einfach ein Scharlatan?

Es hat in der Zeit der Weimarer Republik drei große Magier gegeben: Erik Jan Hanussen, der eigentlich Chajm Steinschneider hieß und in Berlin und Wien als Zauberkünstler, Gedankenleser und Hypnotiseur große Berühmtheit erlangte. Dann der als stärkster Mann der Welt gefeierte Kraftartist Siegmund Breitbart, ein strenggläubiger Jude, der nicht nur dadurch verblüffte, dass er vom Publikum mitgebrachte Hufeisen zerbrach. Und schließlich der Graphologe Raphael Hirsch Schermann. Während das Leben der beiden ersten relativ gut erforscht ist, war über Schermann nur sehr wenig bekannt. Das hat mich gereizt. Und die Frage Genie oder Scharlatan kann ja der Leser für sich entscheiden.

Sie haben keine Schermann-Biographie geschrieben, sondern letztlich ein Panorama des europäischen Geisteslebens im Spannungsfeld von Nationalsozialismus und Stalinismus entrollt.

Ich habe über viele Jahre vorgehabt, über das Schicksal deutscher Emigranten im sowjetischen Exil zu schreiben, über die Terrorwelle, die Parteisäuberungen. Zum Beispiel habe ich über die Schriftstellerin Maria Osten recherchiert, die 1942 von einem NKWD-Kommando in Saratow erschossen wurde. Und Schermann ist ja 1943 auch in einem russischen Arbeitslager umgekommen.

Das liegt alles lange zurück. Sie sind Jahrgang 1958 und haben keine direkten familiären Beziehungen zu der ganzen Problematik.

Ich bin bei meinen Recherchen auf viele Leute gestoßen, die mich mit ihrem Mut und ihrer Intelligenz sehr beeindruckt haben. Und der Stalinismus war ja auch in der DDR, in meiner Jugend, immer noch präsent in der alltäglichen Auseinandersetzung. Natürlich in einer moderaten und domestizierten Form, aber die Strukturen waren doch die gleichen.

„ Schermanns Augen“ spielt zu einem großen Teil im brutalen russischen Lageralltag, blendet aber auch immer wieder zu anderen Handlungsorten, an denen es sehr gesittet und kultiviert zugeht.

Die Beschreibung der Lager, in denen Kriminelle über die anderen Häftlinge herrschen, war für mich völliges Neuland. Ich musste viel recherchieren, mich da hineinarbeiten. Und dann beim Schreiben habe ich gemerkt, dass ich das selbst gar nicht durchhalte. Diese ewigen Demütigungen, die Folterungen, die Morde. Ich musste zumindest streckenweise da raus, und da bot mir Schermann alle Möglichkeiten. In dieser Figur konnte ich wunderbar das Europa des 20. Jahrhunderts spiegeln, mit schillernden Metropolen wie Wien, Prag, Paris und Moskau. Der Mann war dort überall präsent, er war reich, stieg in New York in den teuersten Hotels ab - und landet dann als Gefangener am Ende der Welt.

Sie stellen Schermann im Lager den fiktiven deutschen Jungkommunisten Otto Haferkorn an die Seite. Warum?

Die Lagerinsassen sind alle fiktional, bis auf Valentina, die Tochter des Individualpsychologen Alfred Adler, die 1942 im Gulag von Akmolinsk ums Leben kam. Aber in den fiktiven Charakteren finden sich Züge vieler Personen, die es tatsächlich gegeben hat, und es tauchen in der Handlung viele reale Personen auf, die heute kaum noch jemand kennt, die sich damals aber sehr anständig benommen haben. Die wollte ich mit einer Erwähnung dem totalen Vergessen entreißen. Schermann und Haferkorn sind ein Paar, das sich durchschlägt, der Ältere bringt dem Jüngeren bei, wie man unter brutalen Bedingungen gewitzt durchkommen kann.

Schermanns Geschichte ist auch ein Stück jüdische Geschichte, zeigt auch den Antisemitismus unter der Sowjetmacht.

Mir war wichtig, die Widersprüchlichkeit aufzuzeigen: Einerseits gab die Sowjetunion den Juden die Chance, sich aus der Diskriminierung im Zarismus herauszuarbeiten, sozusagen Karriere zu machen. Andererseits behielt die Gesellschaft dennoch ihre antisemitischen Züge, wie in vielen anderen Teilen Europas auch. So lange die Juden linientreu waren, spielte ihr Hintergrund keine Rolle. Aber in dem Moment, wo sie irgendwie abwichen, wurde die „jüdische Karte“ gezogen und es geschahen die schlimmsten Dinge. In der Sowjetunion wurden die Juden nicht wie unter Hitler mit der rassenbiologischen Begründung verfolgt, sondern es ging immer um die Frage, wer ist „Volksfeind“. Im Antisemitismus sind sich übrigens die Kriminellen und die Staatsmacht sehr einig. Die antijüdische Einstellung war immer auch eine antiintellektuelle.

Sie haben 12 Jahre an „ Schermanns Augen“ geschrieben. Was hat Sie so lange gequält?

Der Stoff ist schon nicht einfach, aber das war nicht das Problem. Ich hatte etwa 200 Seiten fertig, da wurde ich in Rudolstadt Theaterintendant. Das war vor zehn Jahren, und da hatte ich erstmal andere Sorgen. Als ich dann hier Tritt gefasst hatte, habe ich mich gezwungen, möglichst jeden Morgen ein paar Seiten zu schreiben, bevor dann der Elektriker im Büro stand, und fragte, wo die Strippen gezogen werden sollen. Es gab lange Durststrecken, aber ich wollte nie aufgeben. Da half auch der sanfte Druck von Lily Ruth Hull, die ich in Manhattan kennengelernt hatte. Als sie fünf Jahre alt war, hatte ihre Mutter in Wien Handschriften des Kindes zu Raphael Schermann getragen und sich die Zukunft vorhersagen lassen. Das fand ich faszinierend. Nach meiner Rückkehr nach Berlin verband mich mit Lily eine enge Freundschaft. Sie hat unablässig nachgefragt: „ Steffen, wann kommt denn endlich dein Buch über Schermann heraus?“ 2014 ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben. 2018 hatte ich dann „ Schermanns Augen“ endlich fertig.

Von Jan Emendörfer