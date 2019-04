Leipzig

Der Populismus, der in Europa umgehe, sei eine Gefahr für die Demokratie, hat Claudio Magris gesagt, und zwar schon vor zehn Jahren, als er 2009 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennahm. Und jede Bedrohung der Demokratie sei eine Gefahr für den Frieden. Er bezeichnete diesen Populismus als „eine schwammige gesamtgesellschaftliche Erscheinung“, welche „die unverbrüchlichen Grundwerte, jedes Gefühl für Recht und Unrecht, jeden Bezug zwischen dem Wohl des einzelnen und dem Gemeinwohl aufgibt“.

Magris, der Europäer, ist auch Magris, der Schriftsteller. Den Preis erhielt der italienische Literaturwissenschaftler, Essayist und Romancier für seine Beschäftigung mit dem Zusammenleben und Zusammenwirken verschiedener Kulturen. Er wurde vor 80 Jahren, am 10. April 1939, in Triest geboren, wo viele seiner Essays und Romane entstanden, zuletzt „Schnappschüsse“ mit zauberhaften Momentaufnahmen, Spaziergängen durch Begebenheiten und Charakterlandschaften ( Hanser Verlag; 192 Seiten, 20 Euro).

Realität macht der Literatur Konkurrenz

Die Hafenstadt liegt an der Grenze zwischen romanischem, germanischem und slawischem Kulturraum, was Magris geprägt hat. In seinen Werken erzählt er von der Vielfalt der Systeme und Sprachen Mitteleuropas, von Eigentümlichkeiten und Gegensätzen.

Schon lange tritt er, so befand auch die Friedenspreis-Jury, „für ein Europa ein, das nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten sein Selbstverständnis erreicht, sondern seine geschichtliche und kulturelle Tradition und Vielfalt bedenkt und darauf beharrt“.

Es sei seine Leidenschaft, hat Magris später in Leipzig gesagt, die große Geschichte in den kleinen Geschichten zu finden. So wie in „Blindlings“, für ihn auch ein „Antiherrschaftsbuch“, an dem er „viele Jahre gekocht“ hat mit der wiederkehrenden Erkenntnis, dass „die Realität der Literatur unglaublich Konkurrenz macht“.

„Die Europäische Union ist ungelenk“

Heute spricht er von sich als einem „europäischen Patrioten“, er habe „immer von der Bildung eines wahren europäischen Staates geträumt – dezentral, föderal, aber ein wahrer Staat mit einer Verfassung und allgemeingültigen Gesetzen, mit einer Sozial- und Finanzpolitik und so weiter“.

Jedoch, sagte er der dpa: „Die Europäische Union ist ungelenk, zögerlich, innerlich in Tausende Blöcke und Tausende Partikularinteressen unterteilt, unfähig, starke Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für die gemeinsamen Probleme zu übernehmen.“

Magris hat über Moral und Politik geschrieben („Die Verschwörung gegen den Sommer“), über Grausamkeiten des Krieges („Verfahren eingestellt“), über Bücher und Menschen („Das Alphabet der Welt“), den Mythos von Orpheus und Eurydike („Verstehen Sie mich bitte recht“), über „Die Welt en gros und en détail“ und, dies gilt als sein bekanntestes Buch, die Biographie der Donau. Als literarischer Europäer ist er ein literarisch Reisender.

Aus Liebe zur Gegenwart schreibe er über Vergangenes, hat Claudio Magris gesagt. Wobei für ihn das Wesentliche sowieso nicht war – sondern ist.

Von Janina Fleischer