Das läuft in diesem Jahr beim Leipziger Hörspielsommer

Kultur Regional Open-Air-Festival startet - Das läuft in diesem Jahr beim Leipziger Hörspielsommer Auf dem Richard-Wagner-Hain beginnt am Freitag der 16. Leipziger Hörspielsommer. Zehn Tage lang werden unter freiem Himmel etwa 80 Hörspiele und Features präsentiert.

Auf dem Richard-Wagner-Hain in Leipzig gibt es wieder was aufs Ohr. Am Freitag startet der 16. Hörspielsommer. (Archivfoto) Quelle: Kempner