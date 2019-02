Leipzig

359 Titel musste die siebenköpfige Jury rund um Vorsitz Jens Bisky lesen, jetzt steht die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Unter den Nominierten in der Kategorie Belletristik ist Feridun Zaimoglu, wie die Messe am Donnerstag mitteilte. Der 54-Jährige geht mit seinem erst im März erscheinenden Roman „Die Geschichte der Frau“ ins Rennen um den insgesamt mit 60.000 Euro dotierten Preis. Außerdem steht die in Blankenburg im Harz geborene Kenah Cusanit mit ihrem Debüt-Roman „Babel“ auf der Shortlist.

Im Bereich Sachbuch und Essay ist unter anderem Frank Riess für sein Werk „Republik der Angst“ nominiert. Auch der im sächsischen Burgstädt geborene Publizist Marko Martin hat es mit seinem Rapport „Das Haus in Habana“ unter die besten fünf geschafft.

Die in Leipzig geborene Timea Tankó kann sich Chancen auf den Sieg in der Kategorie Übersetzung ausrechnen. Sie ist für ihre Arbeit am Buch „Löwenchor“ von György Dragomán nominiert, das sie aus dem Ungarischen übersetzte.

Die Leipziger Buchmesse findet vom 21. bis 24. März 2019 statt.

Von jhz