Anspielungen gibt es genug. Etwa, als Florian Silbereisen die Hand aufs Herz presst und mit Inbrunst in die Arena ruft: „Warum schickst du mich in die Hölle?“. Oder als sein KluBBB3-Kollege Jan Smit ihn damit aufzieht, keine Frau mehr zu haben, die für ihn den Haushalt schmeißt. Spätestens aber, als das Licht gedimmt wird und Silbereisen sich einen Stuhl zum Bühnenrand zieht, ist für die Gäste der großen Schlagerparty in der Arena Leipzig klar: Das ist er nun, der Helene-Moment. Und tatsächlich. Flori greift in die Seiten seiner Akustikgitarre und verkündet mit bedeutungsschwerer Stimme: „Es gibt Lieder, die verbindet man mit einem besonderen Menschen. Und es gibt Lieder, die trösten einen über schwere Zeiten hinweg.“ Pause. Dem Publikum entfährt vor Rührung ein kollektives „Ooh“. Silbereisen fährt fort: „Und es gibt zwei Menschen, die dieses Lied zur Zeit sehr oft hören“.

„Dieses Lied“ trägt den Titel „Wenn i da ala bin“, ist von der österreichischen Schlagerband Seiler und Speer und handelt von der Einsamkeit nach einer Trennung. Silbereisen singt mit Hingabe und seine Fans liegen sich in den Armen. Als die letzten Töne erklingen, blickt er noch einmal in die Ferne – und schaltet dann um. Genug der Melancholie, genug der Tränen. Auf dem „großen Schlagerfest, der Party des Jahres 2019“ soll schließlich nicht geweint werden. Sondern gefeiert. Und das wird es auch, von der ersten Minute an. Nicht zuletzt liegt das an den vielen Schlagerbegeisterten, deren Stimmung schon vor dem ersten Song brodelt und förmlich explodiert, als der Countdown heruntergezählt ist und es endlich losgeht. Begleitet von einer Bühnenshow aus Feuer und Lichteffekten (in der ersten Reihe wird es kurz ganz schön warm) stürmt die Breakdance-Gruppe DDC die Bühne und zeigt dabei mit athletischen Tanzeinlagen, womit sie sich die zwei Weltmeister-Titel verdient hat.

Voxxclub: Die Boyband des Schlagers

Das Publikum johlt, dann kommt Silbereisen selbst auf die Bühne und es reißt den Saal von den Plätzen. Die Frage des Entertainers „Seid ihr bereit, mit uns zu feiern?“ ist überflüssig. Vielleicht merkt er das selbst und geht deshalb nach einer kurzen Gesangseinlage dazu über, den nächsten Act anzukündigen. Der Voxxclub ist die selbsternannte Boyband des Schlagers und die Bezeichnung passt. Zwar tragen Korbinian Arendt, Stefan Raaflaub, Michael Hartinger, Christian Schild und Florian Claus samt und sonders Lederhosen, ihre Oberbekleidung aber zeigt: Hier hat jeder seine eigene Rolle. Da gibt es den Matrosen-Boy mit Streifenpulli und Fischermützchen, den Sport-Boy mit Hip-Hopper-Shirt, den Loverboy mit Hipsterdutt, den Rocker-Boy mit Lederjacke und den BWLer-Boy mit Kragenhemd. Mühelos nehmen die fünf Jungs das Publikum mit, wenn sie ihren Hit „Donnawedda“ zum Besten geben.

Weiter geht es mit einem richtigen Schlagermärchen. Florian Silbereisen erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens aus einem Schweizer Dorf. Ein hässliches Entlein quasi, das immer ein bisschen zu dick, ein bisschen zu zahnbespangt und ein bisschen zu uncool für seine Mitschüler war. „Sie haben mich im Schnee eingeseift“, ertönt dazu eine traurige Frauenstimme aus dem Off, als plötzlich die Monitore im Hintergrund der Bühne flackern und „Bäm“: Das Bild der Miss Schweiz 2009, Linda Fäh daraufgeworfen wird. Ein Schwan, ganz klar, und damit ein Symbol für alle Teenager, die noch hoffen, die Pubertät möge es richten. In einem weißen Tüllrock singt sie in bezauberndem Schwiizerdütsch vom Kino (Cinema) und Erwachsenwerden (Cindy).

Matthias Reim und Michelle: „Wir lieben uns noch“

Die Schwedin Julia Lindholm, noch ein aufsteigendes Sternchen am Schlagerhimmel, hat für ihren Auftritt auf der Schlagerparty extra Deutsch gelernt. Aufgeregt sei sie vor ihrem Auftritt gewesen, gibt sie zu, und bringt ihn dann aber souverän über die Bühne. Mit Eloy de Jong tritt sie dann sogar mit dem „Shootingstar des Jahres“ auf. Dieser singt zuerst seinen Song „Egal, was andere sagen“, bevor er mit den Anderen in Marianne Rosenbergs „Liebe kann so weh tun“ einstimmt.

Die zweite Hälfte des Abends gehört dann den beiden Stargästen. Michelle und Matthias Reim waren vor Jahren mal ein Paar und haben eine „tolle“ Tochter zusammen, wie Matthias Reim beteuert, bevor er Michelle sagt: „Du bist auch toll.“ „Wir lieben uns ja immer noch, eben als Freunde“, bestätigt Michelle. An mehreren Duetten kommen beide trotzdem nicht vorbei. Müssen sie auch nicht, denn bei Dauerbrennern wie „Du Idiot“ und „Wer Liebe lebt“ zeigen sie: Da ist immer noch Chemie. Am Ende gibt es mehrere Zugaben, für die alle Stars des Abends zurück auf die Bühne kommen – das Publikum will sie gar nicht mehr gehen lassen und singt mit vollem Einsatz mit: „Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. Das ist vielleicht auch das Besondere am Schlager. Dass man die Sorgen mal loslassen kann. Ganz egal ob die jetzt Helene heißen, oder nicht.

