Mit seiner neuen „Unlimited – Greatest Hits“-Tour möchte David Garrett sein 10-jähriges Crossover-Jubiläum zusammen mit seinen Fans feiern.

Für den Musiker gab es seit Beginn seiner Karriere keine musikalischen Grenzen. „Unlimited“ ist deshalb mehr als ein Tour-Titel: Es ist seine persönliche Lebensphilosophie. Wer den Künstler kennt, weiß, dass seine musikalische Kreativität grenzenlos ist. Damit fasziniert er seit über 10 Jahren weltweit Millionen von Fans. Durch diese Leidenschaft zur Musik hat er es geschafft ein ganz neues Publikum nicht nur für Crossover, sondern auch für die Klassik zu begeistern.

David Garrett mit "Classic Revolution" in Leipzig (2014)

Zur Galerie Leipzig. Vor ausverkaufter Arena hat Geiger David Garrett am Dienstag seine neue Show „Classic-Revolution“ dem Leipziger Publikum präsentiert. Einen Nachschlag gibt es am Mittwoch um 20 Uhr an selber Stelle. Im neuen Programm sind Stücke von Bon Jovi, Abba, Strauss und Beethoven zu hören, arrangiert für seine Geige, Orchester und Band.

Es gibt kaum einen Künstler, der sich mit einer so radikalen und kompromisslosen Perfektion der guten Musik jenseits vermeintlicher Genregrenzen verpflichtet hat wie David Garrett – und sein weltweiter Erfolg gibt ihm Recht. Für ihn gibt es keine Limits. Mit seinem Anspruch immer wieder neue musikalische Wege zu gehen, hat er es geschafft ein generationsübergreifendes Publikum für sich zu gewinnen.

„Ich freue mich unglaublich auf die Unlimited - Greatest Hits Tour 2019 und möchte, zusammen mit meiner Band, meine Fans mehr denn je mitnehmen und begeistern. Gemeinsam mit meinem Publikum möchte ich die Musik und die letzten zehn Jahre feiern.“

Zehnjähriges Crossover-Jubiläum

Mit dem Programm der „Unlimited“-Tour bedankt sich der Stargeiger vor allem bei seinen Fans, aber auch bei seinem gesamten Team und allen, die ihn in den letzten zehn Jahren begleitet und unterstützt haben. Deshalb wird er neben vielen neuen und neu arrangierten Stücken vor allem auch Highlights der letzten zehn Jahre wie „Smooth Criminal“, „Nothing Else Matters“, „He’s a Pirate“, „Viva la Vida“ oder auch „Thunderstruck“ auf die Bühne bringen. Dabei spielt David Garrett einige seiner besten Songs in neuem Arrangement und zum ersten Mal Unplugged, was seine Fans ganz besonders begeistern wird.

„Unlimited“ ist somit auch ein persönlicher Rückblick des Künstlers, der mit seinen Crossover-Interpretationen Musikgeschichte geschrieben und das Repertoire für die Geige revolutioniert hat. Die neuen und neu arrangierten Stücke werden ebenfalls Teil seines kommenden Best-of-Albums, das im Oktober 2018 über Universal Music erscheint.

David Garrett

Sonntag, 19. Mai 2019, 18:00 Uhr

ARENA LEIPZIG

Am Sportforum 2, 04105 LEIPZIG

Karten im LVZ-Foyer in Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050 und unter www.ticketgalerie.de