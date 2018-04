In den 80er und 90er-Jahren wurde er mit den Fernsehserien Knight Rider und Baywatch berühmt. Als Musiker bekannt wurde er vor allem mit dem Kultsong "Looking for Freedom". Am Dienstagabend schließlich kam David Hasselhoff in die Arena Leipzig und begeisterte dort rund 1800 Fans.

Zur Galerie The Hoff in der Arena Leipzig: Am Dienstagabend kam David Hasellhoff in die Messestadt und sang natürlich auch seinen Klassiker: „Looking for Freedom“.

Der amerikanische Sänger ist momentan auf Deutschlandtournee und hat eine besondere Verbindung zum Land. So heißt seine Tournee denn auch „30 Jahre Looking For Freedom“. Und so durfte auch am Dienstagabend jenes Lied nicht fehlen, das ihn im Jahr 1989 kurz nach dem Mauerfall im wiedervereinigten Deutschland berühmt machte.

LVZ