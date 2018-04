Looking for Freedom - David Hasselhoff kommt am Dienstag in die Arena Leipzig

In Berlin stürmten Fans zum Tourauftakt auf die Bühne, jetzt kommt er auf seiner Jubiläumstour nach Leipzig: Am Dienstag will David Hasselhoff in der Arena Leipzig seine Fans entzücken – „30 Jahre Looking for Freedom“.

Mit „Looking for Freedom“ (Auf der Suche nach Freiheit) wurde der Song des mittlerweile 65-jährigen US-Schauspielers damals für viele zur Hymne des Mauerfalls. Auch wenn die Story eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten Jünglings widerspiegelt, der sich gegen den Rat seines Vaters als Gelegenheitsarbeiter durchs Leben schlägt.

Mit seinem deutschen Produzenten Jack White nahm Hasselhoff 1989 das gleichnamige Album auf, das ihm in Deutschland den Durchbruch brachte. Die Single belegte für acht Wochen den ersten Platz der Hitparade.

Den Hit, den „The Hoff“ Silvester 1989 vor rund 500.000 Menschen an der Berliner Mauer gesungen hat, wird er mit seinen Anhängern wohl genauso zelebrieren wie „It’s a Real Good Feeling“ oder „The Night Rocker“. Die Liste der Songs ist schließlich eine, die von den Fans kommt: Er habe nach Titeln gefragt, das Publikum hat geantwortet – und so ist die Tour-Liste entstanden.

International bekannt wurde Hasselhoff als Schauspieler mit der Kult-Serie „Knight Rider“ und als Rettungsschwimmer in „Baywatch“. 1996 erhielt Hasselhoff einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Tickets für das Konzert in der Arena am Dienstag um 20 Uhr gibt es noch in der Ticketgalerie der LVZ.

Von lyn