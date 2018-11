Leipzig

David Hockney ist schon mal im Museum vorgefahren. Zugegeben, der britische Großkünstler ist (noch) nicht persönlich vorbeigekommen, aber der von ihm 1995 zum Kunstwerk erhobene BMW 850 CSi parkt bis zum 10. Dezember im Café des Museums der bildenden Künste in Leipzig, zusammen mit drei weiteren Kunst-Kraftfahrzeugen – von Pop-Art-Wegbereiter Robert Rauschenberg (1986), dem in Dresden geborenen und im vergangenen Jahr gestorbenen A.R. Penck, (1991) und der südafrikanischen Malerin Esther Mahlangu (1991).

Alle vier rollenden Skulpturen und Werbeträger – ihre Entstehung wird in Videos dokumentiert – gehören zur „BMW Art Car Collection“, einem Projekt, das der seit 2005 auch in Leipzig fertigende Automobilkonzern 1975 begann. Damals bat der französische Rennfahrer und Kunstfreund Hervé Poulain gemeinsam mit dem damaligen BMW Motorsport-Direktor den Künstler Alexander Calder, ein Automobil zu gestalten, einen BMW 3.0 CSL, der im selben Jahr das 24 Stunden-Rennen von Le Mans bestritt. Insgesamt 19 Künstler haben sich seitdem in Blech verewigt, unter anderem Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Olafur Eliasson oder Jeff Koons. Zu sehen im Museum sind bis auf zwei Ausnahmen alle Autokunstwerke als Miniaturen.

Das Projekt laufe weiter, sagte Thomas Girst, Leiter des BMW Group Kulturengagement, beim Pressetermin am Mittwoch. Eine Jury internationaler Museumsdirektoren entscheide, wer als nächster Künstler an die Karosserie gelassen wird. „Oder Jeff Koons ruft an“, wer sage zu dem schon Nein, so Girst. Wie vor ihm Museumsdirektor Alfred Weidinger lobte er die langjährige Zusammenarbeit von Autobauer und Museum, auf deren Basis diese Ausstellung stattfinde.

Ausstellung mit Matthias Weischer und David Hockney geplant

Die Auswahl der Auto-Künstler sei keinesfalls zufällig, betont Weidinger. Ihre Werke seien Vorboten von Ausstellungen, die in den kommenden Jahren mit ihnen geplant seien. Vielleicht schon im kommenden Jahr, so der Museumsdirektor weiter, könne mit dem Leipziger Matthias Weischer und dem britischen Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Fotografen David Hockney ein spannendes Doppel gespielt werden. Die Ausstellung sei noch in der Projektphase. Nicht ausgeschlossen ist, dass Hockney (81) dann tatsächlich leibhaftig vorfährt.

Von ihm wird am Donnerstag ein Werk bei Christie’s in New York versteigert. Das Auktionshaus schätzte sein „Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)“ auf rund 68,5 Millionen Euro – es könnte das teuerste jemals von einem lebenden Künstler versteigerte Werk sein.

Seine „Leinwand“, besagter BMW 850CSi, kostete damals vergleichsweise läppische 180 000 Mark. Hockney kehrt in seiner Bearbeitung das Innere nach außen. „Schließlich dachte ich mir, es wäre gut, das Auto so zu zeigen, als ob man hineinsehen könnte“, sagte er. Auf der Karosserie verewigte er unter anderem seinen Dackel Stanley und einen Fahrer. Sein fröhlicher Strich erlaubt Blicke durch die Motorhaube, in ein fiktives Fahrzeug. Er bekam damals das Modell als Honorar, stattete es mit einer Wasserversorgung für seine Hunde aus.

Auf der Motorhaube wachsen Pflanzen

Rauschenbergs BMW 635 CSi zitiert das „Porträt eines jungen Mannes“ des Renaissancemalers Agnolo Bronzino, die rechte Tür zeigt eine Arbeit von Jean Auguste Dominique Ingres. Auf der Motorhaube wachsen Pflanzen, Abbildungen antiker Teller bilden Radkappen. A.R. Penck wählte ein Cabrio, sein BMW Z1 von 1991 sei an sich schon ein Kunstwerk, sagte er damals. Schwarz auf Rot setzte er seine Zeichen und Chiffren.

Moderne und Tradition, genauer der traditionelle Malstil des südafrikanischen Ndebele-Stammes, treffen sich auf Esther Mahlangus im selben Jahr entstandenem BMW 525i. Vielleicht das überraschendste Zusammentreffen von Auto, Motor und Malerei in dieser kleinen Ausstellung.

BMW Art Cars im Museum der bildenden Künste in Leipzig (Katharinenstraße 10); Di, Do–So, Feiertage 10–18, Mi 12–20 Uhr

Von Jürgen Kleindienst