Leipzig

Hager ist er, fast ausgemergelt, wirkt wie in Trance – und vor allem wie jemand, der musikalisch keine Kompromisse macht. Bradford Cox, Frontmann der Indie-Rock-Band Deerhunter, steht im UT Connewitz hinter dem Mikrofon, die Haare in die Stirn fallend, die Augen geschlossen.

Wenn er sie ab und zu öffnet, mit einem langsamen, schlafzimmerblickähnlichen Augenaufschlag, dann ist sein Blick sehr intensiv – wie seine ganze Person. Cox leidet am Marfan-Syndrom, einer genetisch bedingten Bindegewebserkrankung. Ihr hat er sein eingefallenes Gesicht, die zerbrechlich wirkende Statur zu verdanken, doch sie nimmt ihm nicht die Power, die er auf der Bühne braucht.

Bradford Cox. Quelle: André Kempner

Seit 2001 gibt es Deerhunter, Cox gründete die Band gemeinsam mit Moses Archuleta (Drums) in Atlanta. Seitdem haben sie mit wechselnden Bandkollegen sieben Alben veröffentlicht, das achte, „Double Dream of Spring“, soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Der Sound der Stücke changiert zwischen Indie-Rock, Dream-Pop und Post-Punk, ist geprägt von harten Gitarren und vor allem von Cox’ intensiver, unverwechselbarer Stimme.

Sechs noch unveröffentlichte Titel werden gespielt

Der Opener ist ein neues Stück, „Detournement“. Mutig, bei so viel altem Material mit einem unbekannten Song zu beginnen. Doch es funktioniert. Cox’ Ausstrahlung nimmt das Publikum gefangen, Jubel. Beim zweiten Lied, „Revival“, dem Leadsong des 2010 erschienenen Albums „Halcyon Digest“, beginnen die vorderen Reihen zu tanzen. Dazu ist zum Glück auch Platz, das Konzert ist nicht ausverkauft, der Saal angenehm gefüllt. Es wird warm. Auch Cox zieht seinen langen schwarzen Mantel aus, darunter trägt er ein weißes Ripp-Shirt und weite unförmige Stoffhosen.

Die Show lebt von langen und unglaublich intensiven Instrumentals, die manche Stücke extrem in die Länge ziehen – die letzte Zugabe dauert fast eine Viertelstunde. Insgesamt spielen Deerhunter sechs neue Titel. „Futurism“ zum Beispiel, ein eher ruhiger Track, getragen von Wiederholungen, der übergeht in „What Happens To People“, ebenfalls Teil der noch unveröffentlichten Platte. Nach einer knappen Stunde dann ein Song des 2015 erschienenen Albums „Fading Frontier“. „Take Care“ ist ruhig und melodisch – leise Gitarren, Drums, eine Melodie zum Sich-Treibenlassen.

In elf Jahren wollen Deerhunter wiederkommen

Wenn Cox und seine Kollegen auf der Bühne performen, ist die Interaktion mit dem Publikum gleich Null. Wie in einer eigenen Welt stehen sie da, den Blick oft abgewandt, mit ernsten Mienen. Cox spricht und lächelt zum ersten Mal, da hat er schon vier Songs hinter sich. Ein sehr schönes, herzliches und offenes Lächeln ist das, es zeigt: Er liebt, was er tut. „Thanks“, sagt er, und dann, mit charmantem amerikanischen Akzent: „Dankeschön“.

Nach einer Stunde wollen Deerhunter Schluss machen, doch das Publikum hat noch lange nicht genug. Zwei Mal pfeifen, klatschen, schreien die Fans ihre Helden zurück auf die Bühne. Um kurz vor Mitternacht, nach drei langen Zugaben, gehen die Musiker dann wirklich. Zurück bleibt das Gefühl eines angenehmen Trancezustands, der sich von der Bühne auf den Zuschauerraum übertragen hat. Vor elf Jahren waren Deerhunter das letzte Mal im UT, erzählt Cox. Er plant, in elf Jahren wiederzukommen. Wir freuen uns schon.

Von Sophie Aschenbrenner