Leipzig

Alle reden von diesem Sommer, der wirklich ein sehr großer war, und übersehen noch, was sich bald nicht mehr leugnen lässt: Der Herbst kommt. „Nach Nebelauflösung heiter“ melden die Wetterberichte. Kein Wort davon, dass es schon jetzt schneller dunkel wird, als ein Studierender im 12. Studienjahr Herbstsemester sagen kann.

Zur Galerie Der goldene Oktober verwöhnt Leipzig und die Region mit spätsommerlichem Wetter und tollen Foto-Motiven. Das sind die schönsten Bilder der LVZ-Leseraktion.

Man erkennt ihn zuerst am Geruch. Den Herbst. Was vor Jahren die Öfen unsanierter Mietskasernen über die undichten Dächer bliesen, dafür sorgen heute die Kamine moderner „Town-Häuser“. Schon mischt sich eine Note Kompost in den Rauch, der immer auch den Herbst des Lebens ankündigt. „Warte nur! Balde/ Ruhest du auch.“ Das hat Goethe zwar im Spätsommer gedichtet, doch ist ja klar, worauf das zielt.

Danach ist der Herbst ein Geräusch. Auf das Rascheln des Laubs folgt das Kratzen der Harken über harten Beton. Stadtflüchtigen erscheint das Geräusch zarter, dafür müssen sie garantiert selbst zum Rechen greifen. Vom Laubbläser ganz zu schweigen. Natürlich ist der Herbst auch eine Erlösung: von der Hitze, der Beinfreiheit, den Zwängen, das Haus zu verlassen. Und er ist zwischen Aufatmen und Abwarten ein Versprechen: Nur was zu Ende geht, kann neu beginnen. In fünf Monaten. Frühestens.

Wer wollte nicht ein Lied davon singen?

Machen wir uns nichts vor: Wenn das Dauerlüften ins Stoßlüften übergeht, beginnt die Einschlafphase des Jahres. Auf Volkstrauertag folgt Totensonntag und darauf dann der Weihnachtsmarkt. Es ist doch kein Zufall, dass im Film Beerdigungen ausschließlich im Herbst stattfinden. Nieselregen, Nieselnebel, ein Rabe nieselt durchs Bild. „Vier Todesfälle, und die Hochzeit fällt aus“ – so könnte eine deutsche Filmkomödie heißen .

Natürlich hat der Herbst auch eine Melodie. „Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort, gibt mir eine Nachricht, ich geb’ dir einen Korb, da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen ...“ singt Sven Regener. „Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin“ heißt der Song. Das gehört sich so. Denn die Alben der Band Element of Crime sind Musik gewordener Herbst. Musik, die sich anfühlt wie ein Urlaub im Dauerregen – im Zelt. Wer wollte nicht ein Lied davon singen. Man muss schon ein abgebrüht sonniges Gemüt sein, um da nicht die ultraleichte Daunenjacke noch einmal fester um die fröstelnden Schultern zu ziehen.

So zeigt sich der Herbst als das Gegenteil von Leidenschaft. Selbst Kastanienmännchen gucken traurig. „Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß“, hob Rilke an in seinem „Herbsttag“, dem nach Element of Crime wohl berühmtesten Gesang auf das da draußen, das kein Sommer mehr sein will und ein Winter nicht sein darf, „Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr./ Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben ...“ Wer eine Laube hat, muss sie verlassen. Schon motten Kleingärtner ihre Paradiese ein.

Melancholie ist Kopfsache. Was wären die Deutschen ohne den Herbst. Das Stimmungstief fällt vom Ausruf „Das sind die letzten schönen Tage!“ in die Nörgelei, dass es „jetzt sowieso nicht mehr hell wird“. Bis schließlich aus „Ohne Dominosteine wäre das alles überhaupt nicht zu ertragen“ die sogenannte Herbstfigur wird. Kastanienmännchen wissen, was gemeint ist.

Bis die Kinder weinen

Die Deutschen sind Herbstmeister im Ausrufen des Untergangs. Muss ja nicht immer gleich das Abendland sein. Mag auch heute noch die Sonne scheinen – verweisen die schönsten aller Laubfärbungen nicht schon deutlich auf Grau? „Die Feige ist der Spargel des Herbstes“ war eben im „Zeit-Magazin“ zu erfahren. Aber gehören die Feigen zu Deutschland? Natürlich. Auch als Frucht. Und Wirsing gehört dazu und die Quitte. Dem Kürbis werden Gesichter geschnitten, bis die Kinder weinen.

Herbst ist Heimat. Ist die deutscheste aller Jahreszeiten. Ihn „golden“ zu nennen, muss man sich leisten können. Wer jetzt noch gute Laune hat, hat etwas zu verbergen. So wird die Klimaerwärmung tatsächlich zur Bedrohung, sie gefährdet doch den ganzen schönen Jammer. Was wird aus den Übergangsjacken? Und was aus der Gastronomie? Wer senkt schon sein Haupt in Rotweingläser, wenn laue Lüftchen den Defätismus verwehen wie der Mittagswind am Gardasee die Strandfrisur.

„Nun weben all die guten Spinnen/ so manches feines Festgewand ...“ Quelle: Jaf

Das wäre nicht mehr der Herbst, wie wir ihn kennen. Und brauchen. Ohne ihn gäbe es nur halb so viele Romane und überhaupt gar keine Gedichte. „Der schöne Sommer ging von hinnen,/ der Herbst, der reiche, zog ins Land./ Nun weben all die guten Spinnen/ so manches feines Festgewand“, reimte Wilhelm Busch, bis „tausend Silberfäden“ ins „Wunderländchen“ ziehen, „ein zartes Bändchen den Schäfer mit der Schäferin“ verknüpft. Darauf kann man sich einigen: Im Herbst ist der Akku des Laubbläsers für die einen halb voll, für die anderen halb leer.

Von Janina Fleischer