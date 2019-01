Leipzig

Seit über einem halben Jahrhundert steht Umberto Tozzi, 66, auf den Bühnen Italiens und der Welt. Um Leipzig hat der stilsicher zwischen Rock, Pop und Chanson navigierende Cantautore bisher allerdings einen Bogen gemacht. Bis jetzt: Am 11. April hat das Warten ein Ende: Tozzi macht im Rahmen seiner „Greatest Hits“-Tour im Gewandhaus Station.sprach mit ihm.

Sie haben noch nie in Leipzig konzertiert!

Nein, das hat sich einfach nicht ergeben.

Dabei ist Leipzig die Stadt Mendelssohns und Bachs, die Hauptstadt der musikalischen Romantik.

Ja (), das kann sein, hat aber keine Auswirkungen auf meine Tour-Planung.

Ganz grundsätzlich muss man konstatieren, dass wir Deutschen ganz verrückt sind nach italienischer Musik, ganz gleich, ob Oper oder Pop oder Rock, und andersherum das Interesse eher begrenzt bleibt. Haben Sie eine Ahnung, warum das so ist?

Warum Ihr so verrückt nach unserer Musik seid, das kann ich Ihnen sagen: Sie ist eben einfach schön. Dass es andersherum nicht funktioniert, muss aber nicht bedeuten, dass Eure Musik nicht schön ist.

Sondern?

Ganz generell tut sich Musik, die nicht englischsprachig ist, schwer mit der internationalen Verbreitung. In Italien jedenfalls hören die Leute so gut wie nichts, was nicht Italienisch oder Englisch wäre, in Frankreich haben Sie die Wahl, zwischen Französischem und Englischem, in Spanien zwischen Spanischem und Englischen. Wenn in Deutschland zum Deutschen und Englischen noch Musik mit italienischen Texten kommt, freut mich das natürlich ganz besonders.

Kennen Sie trotzdem deutsche Kollegen und ihre Musik?

Ich habe mal einen kennengelernt, der in Deutschland einen Riesenerfolg hat – er hat meinen Song „Ti amo“ auf Deutsch gecovert. Ein sehr netter Kerl.

Howard Carpendale?

Ja genau, so hieß der.

Ist allerdings Südafrikaner ...

Ach!

„Ti amo“ ist ein gutes Stichwort: 2017 haben Sie den Song zu seinem 40. Geburtstag ausführlich gefeiert, sogar mit einem ganz ihm gewidmeten Album. Nun wird Ihr nächster Superhit 40: das ebenfalls vielfach erfolgreich gecoverte „Gloria“. Feiern Sie das auch?

Aber sicher, das ist ein wichtiger Geburtstag für mich!

Und wie?

Das verrate ich noch nicht, wird aber eine der Überraschungen des Leipzig-Konzerts sein.

Also kommt „Gloria“ vor?

Ja natürlich – und „Tiamo“ selbstredend auch. Schließlich ist es eine Greatest-Hits-Tour.

Haben Sie eigentlich noch einen Überblick darüber, wie viel Songs Sie in den vergangenen Jahrzehnten komponiert haben?

Nein, so was zähle ich nicht. Aber es sind wohl ziemlich viele.

Wie wählen Sie aus diesem enormen Fundus die Titel der Programme und Tourneen aus?

Aus dem Bauch. Und dabei versuche ich, die Titel so zusammenzustellen, dass alle zufrieden sind. Das Publikum muss natürlich bekommen, was es erwartet. Aber ich muss auch meinen Spaß haben. Nicht nur aus Egoismus, sondern auch, weil ich natürlich nicht so gut bin, wenn ich keinen Spaß habe. Und den Musikern meiner Band müssen die Konzerte auch etwas bieten. Bis jetzt ist das, glaube ich, immer ganz gut gelungen.

Sie sind seit 1968 im Musikgeschäft, ihr erstes Solo-Album nahmen Sie 1976 auf – seither hat sich das Business dramatisch verändert.

Ja, aber nicht für mich.

Wie meinen Sie das?

Genau so, wie ich’s sage: Ich habe mir in den letzten Jahrzehnten die Freiheit erarbeitet, die Musik zu machen, die ich machen will. Für mich waren die wichtigsten Jahrzehnte in der Musik die 60er, die 70er und die 80er Jahre. Was seit den Beatles und den Rolling Stones auf deren Fundamenten alles entstanden ist, das wird es in dieser Genialität nie wieder geben. Ich bin froh, dass ich das alles miterleben durfte. Mich hat diese Zeit bis heute geprägt.

Gerade im Musikgeschäft wird gern über das Alter lamentiert ...

... Warum? Ich empfinde mein Alter als Geschenk. Wäre ich jung, ich könnte mein Leben so nicht noch einmal führen, müsste vielleicht an einer dieser Casting-Shows teilnehmen, ohne die heute nichts mehr zu funktionieren scheint.

Der Pop-Tonträgermarkt ist in Deutschland mehr oder minder zusammengebrochen. Wie sieht die Situation in Italien aus?

Nicht anders. Auf der ganzen Welt scheint es nicht anders zu sein. Auch in den USA verkauft man keine Tonträger mehr, die Musik hört man mit dem Handy oder dem Computer. Und dabei bleibt der Klang auf der Strecke – ein weiterer entscheidender Unterschied zu den 60ern, 70ern, 80ern. Da spielte die Klangqualität noch eine große Rolle. Davon ist so gut wie nichts übriggeblieben. Auch in dieser Hinsicht bin ich froh über mein Alter. Ich kann es mir erlauben, meine Alben weiterhin sehr sorgfältig zu produzieren – und bei den Konzerten viel in die Klangregie zu investieren.

Das wird nötig sein: Die Akustik des Gewandhauses ist exzellent – aber bei elektronisch verstärkter Musik schwer in den Griff zu bekommen.

Das schreckt mich nicht. Wir werden einiges unplugged machen – und für den Rest beim Soundcheck sehr gewissenhaft arbeiten.

Haben Sie eigentlich persönlichen Kontakt zu Eros Ramazotti?

Wir kennen uns ganz gut – warum?

Sie könnten in Leipzig nach dem Konzert einen Absacker mit ihm nehmen. Während Sie im Gewandhaus auftreten, gibt er ein Konzert in der Arena.

Verrückt!

Die Qual der Wahl für italophile Teutonen.

Wär’ trotzdem schön, Eros mal wieder auf ein Glas zu treffen.

Umberto Tozzi tritt am 11. April im Leipziger Gewandhaus auf. Karten (ca. 60 bis ca. 70 Euro) gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie auf www.ticketgalerie.de

Von Peter Korfmacher