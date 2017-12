Der Mensch ist ein trainierendes Wesen: „Protein“-Premiere im Lofft

Leipzig. Ein Sandhügel vor einer schimmernden Folienwand. Ein regungslos dastehender Mann an einem Mischpult, gehüllt in einen weißen Lackmantel mit der Aufschrift „Dr. Optimal“. Der anfängliche Bühnenaufbau erntet verwirrte Blicke beim Betreten des Lofft-Saals am Montagabend. „Protein“ heißt die neue Produktion vom Team „Rohe Eier 3000“, unterstützt von den Werkstattmachern.

Und dann stürmt Roman S. Pauls in den Raum, zwängt sich in die erste Reihe des Publikums und fängt erstmal an zu erzählen. Sein leichter Berliner Akzent und die lockere Art, mit der er direkt die Zuschauer anspricht, verkleinern den Bühnenraum, verringern die Distanz zwischen Theater und Realität. Sport. Darum soll es gehen – aber nicht nur, wie sich im Laufe des Abends zeigt.

Der Text von Regisseur Stephan Langer ist in Episoden geteilt, der Schauspieler springt immer wieder zwischen dem Erzählstrang eines normalen Mannes, der sich mit einer Maurerlehre durchs Leben schlägt, und einer Metaebene, die den Körper zum faszinierenden Objekt erhebt, heilig und optimierbar.

Und dabei springt Pauls durch den Raum, bedient sich verschiedener Requisiten, turnt herum, brüllt den Text bis zur Erschöpfung und kommt doch nicht vorwärts. „Ich will alles laufen lassen“, schreit er immer wieder gegen den Beat und die Trommeln an, die Ricaletto als Dr. Optimal vom Mischpult aus in den Raum wirft. „Ich darf Einbahnstraße sein“, sagt er, überzeugt sich selbst, das ockerbraune Tanktop mittlerweile durchgeschwitzt.

Instagram, Pinterest und die ideale Selbstdarstellung

Aber so ganz schafft er es nicht, er stößt immer wieder an die Grenzen des Raumes, so gern er auch ausbrechen würde. Das ist die Schlüsselfrage des Abends. Kann man ausbrechen? In einer Gesellschaft, die Sport zu einer Notwendigkeit erhebt, um das Instagram- und Pinterest-beeinflusste Selbst- und Fremdbild zu erreichen, ein vorgegebenes Körperideal, um Erfolg zu demonstrieren – kann man daraus ausbrechen?

Immer abstrakter wird der Text, allgemeingültig und gesellschaftsbezogen. „Der Mensch ist ein trainierendes Wesen.“ Wirr, fanatisch und bar jeder Vernunft wiederholt der Schauspieler Lehrsätze der Trainingsmotivation. Die langen, schweißnassen Haare kleben am Kopf. Den Gipfel der grotesken Körperverwandlung findet Pauls am Schluss im grandios bizarren Kostüm von Hanne Konrad, angenähte Muskel- oder Fettgruppen und Luftballons wachsen aus Armen und Beinen, machen aus dem normalen Mann ein parodiertes Wesen der Selbstoptimierung.

„Bleibt, wie ihr seid. Ich mach das auf jeden Fall!“, sagt Pauls nach dem begeisterten Schlussapplaus mit einem Augenzwinkern. Und das ist doch die beste Form der Selbstoptimierung, oder?

Weitere Vorstellungen von „Protein“ Dienstag und Mittwoch, je 20 Uhr, Lofft (Lindenauer Markt 21), Eintritt 9/6 Euro; werkstatt-lofft.de

Von Katharina Stork