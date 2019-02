Leipzig

Mit diesem Buch reist Birgit Vanderbeke ans Ende der Welt. Von dort sind es nur noch ein paar Hundert Meter bis zu jenem kleinen weißen Haus auf Achill Island, in dem Heinrich Böll und seine Familie manchmal ihre Ferien verbrachten, wo er sein „Irisches Tagebuch“ (1957) schrieb. Dorthin haben sich die Ich-Erzählerin und ihr Mann Gianni für drei Wochen „Zwangserholung“ zurückgezogen.

Sie treffen mehr Schafe als Menschen, es gibt weder einen Fernseher noch Internetempfang noch Mobilfunknetz. Lebensmittel zu kaufen, ist möglich, aber schwierig. Die beiden sind allein mit sich – und sind es doch nicht. Denn alle sind bei ihnen. „Alle, die vor uns da waren“, wie der neue Roman Birgit Vanderbekes heißt, der am Freitag erschienen ist.

Kollegen, Freunde, Familie

Es ist eine Geschichte über das Verschwinden der Wirklichkeit an der Bruchkante von Vergangenheit und Zukunft. „Die Zeit, von der man denkt, dass man sie sich von vorne aus der Zukunft holt, dann lebt man sie weg, und dann kommt sie auf den riesigen Berg Vergangenheit, der hinter einem liegt und verrottet“, diese Zeit gibt es so nicht. Auch das lernen die Aussteiger. Ihr Besuch auf Achill Island gleicht einer Flucht vor Sorgen, Zweifeln und Überforderungen, die dem Alltag in Südfrankreich anzulasten sind, fast mehr noch dem Zeitgeist.

Um sich in der Welt zurechtzufinden, wählt die Erzählerin, eine Schriftstellerin Ende 50, den Weg des assoziativen Erinnerns, an dessen Kreuzungen Künstler, Freunde und Familie auftauchen. Auch deren Leben sind geprägt von Fluchten und Fremdheit. Einer Fremdheit, die in Befremden umschlägt und in Resignation.

Es treten auf: Brandenburger Großmütter und Eltern, die aus Flandern kamen oder in den Westen gingen, der Generalstaatsanwalt und Nazi-Jäger Fritz Bauer, die Dichterin Helga Nowak ... Alle auf eigene Art heimatlos.

Eingefädelt haben diese dreiwöchige Möglichkeit, aus der Zeit zu fallen, Heinrich Böll und sein Schriftsteller-Kollege Gerhard Zwerenz. Der eine starb 1985, der andere ist seit 2015 tot. Geht das? Das geht. Eines Tages dringt im Irland-Häuschen sogar Qualm durch die Türritzen aus Bölls Arbeitszimmer. „Sie sind alle bei dir“, sagt Böll „und zieht an seiner Zigarette, dass die Glut richtig rot hochglimmt“, „alle, die vor dir da waren“.

Spuren ins Autobiographische

Das ist es, was Vanderbeke emotionaler Unbehaustheit entgegensetzt: Menschen, die aus der Ferne behüten. Auch wenn die Erzählerin glaubt: „Der einzige Mensch, der auf mich aufgepasst hat, war immer nur ich selber gewesen“. Und Oma Maria. Irgendwann kam Böll dazu, was mit Zwerenz zu tun hat und dessen Frau Ingrid, die aus dem gleichen Ort in Brandenburg stammt wie die Erzählerin.

Birgit Vanderbeke ist 1956 in Dahme geboren. Spuren zu anderen ihrer autobiographisch geprägten Bücher legt sie auch, wenn sie den „Mikrochinesen“ ins Spiel bringt („Wer dann noch lachen kann“, 2017) oder an den Vater aus „Das Muschelessen“ erinnert, ihr gerühmtes Debüt, 1990 ausgezeichnet mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Ihre Flucht aus der Kindheitsfamilie hat nach Südfrankreich geführt, wo die Schriftstellerin seit 1993 lebt, abgeschlossen ist sie noch nicht.

Im Quallenkoma

Der Roman spielt in den 2010er Jahren, fünf vor zwölf ist es überall auf der Welt. Wahrscheinlich später. „Niemand weiß, ob es vielleicht zwölf ist.“ Und „wenn es erst einmal nach zwölf ist, scheint die Erinnerung zu erlöschen.“ Die Erinnerung und die Wahrnehmungskraft. „Wir merkten, dass wir die Wirklichkeit unseres Jahrhunderts nicht kannten, weil sie aus dem Plasma der Bildschirme besteht.“

Es wird deutlich, wie der Einzelne die gesellschaftliche Ohnmacht persönlich nimmt, auch wenn sie sich global anfühlen mag. Für Vanderbeke hängt das mit der Illusion zusammen, dank Internet würden alle Menschen Brüder.

Dieser Glauben ist übergegangen in eine Ahnung davon, „wie es ein muss, wenn eine Qualle von einer Riesenkrake umarmt wird, von einem dieser Tiefseeoktopusse, die ihre Beute umschlingen und drücken und weiterdrücken mit ihren vielen Armen, bis der Beute die Luft ausgeht und sie der Krake nur noch lasch und bewusstlos in den Armen hängt, im Quallenkoma.“

Diese Leute, denkt die Erzählerin, nehmen alles hin, was ihnen als „Fortschritt Vier-Punkt-Null“ angepriesen und verkauft wird. Sie selbst bleibt eine Außenstehende. Sie ist Schriftstellerin, obwohl es diesen Beruf „gar nicht mehr gibt außer als Folklore zur Dekoration“.

Orwell lässt grüßen

Eng sind die Verbindungen zwischen Figur und Autorin, immer enger werden die zwischen ihr und dem Ende der Welt, den Ruinen in Irland, den Merkwürdigkeiten dort. Die Verbindungen zu denen, die vor ihr da waren, zwischen deutscher Vergangenheit und europäischer Gegenwart. Böll hat gesagt, dass er in seinem Land „und in diesem Hetzklima nicht arbeiten könne. Dass ihm das Deutsch manchmal so fremd sei, das Deutsch, das er hörte und las.“

Was sich seitdem verändert hat, ist der Druck. „Die schönsten Meldungen des Grauens reißen einen beim besten Willen nicht mehr vom Hocker, wenn sie im Sekundenformat und im Stundentakt auf einen niederprasseln“. Dann gerät man, schreibt Vanderbeke, in Trance. Ins Quallenkoma eben.

„Dann ist reich besser als arm, stark besser als schwach, der Westen ist besser als der Osten, bio ist besser als konventionell, Mann ist besser als Frau, Krieg ist Frieden, und wer als aufgeklärter Endverbraucher das Kleingedruckte nicht lesen mag, ist selbst dran schuld.“ Da lässt nicht nur George Orwell grüßen – da winkt die ganze Weltauflösung aus den Kulissen.

Einfach zuhören

Aus Kreise ziehenden Gedanken und wiederkehrenden Formulierungen, die den Text strukturieren und präzisieren, wächst Klarheit und damit der innere Abstand zur eigenen „Deprimerie“. Bedeutung und Herkunft bilden den Kern, von dem sich Empfindungen schälen.

Darum bietet dieser Gegenwartsroman, der mit der Vergangenheit spielt, trotz allem Schutz. „Wenn man nicht mehr rückwärts denken kann, kann man schon gar nicht nach vorne denken. Dazu braucht es Zeit. Zeit und Geduld, und man muss hören können, was sie sagen. Denn sie sind da. Alle, die vor uns da waren. Man muss ihnen nur zuhören können.“

