Leipzig

Am Freitagabend dreht sich im „Noch besser Leben“ im Leipziger Westen alles ums Thema Comic – und das gleich in zwei Sprachen. Die neue Ausgabe des bilingualen Magazins „Schick“ wird vorgestellt, das jedes Jahr bei einem deutsch-französischem Comic-Workshop entsteht. 12 junge Zeichner unter anderem aus Berlin und Lyon haben eine Woche lang in Lindenau an der bereits elften Ausgabe des Magazins gearbeitet.

Das Titelbild des Comic-Magazins SCHICK #11. Quelle: deutsch-französisches Forum junger Kunst

In der Ausstellung, die um 20.30 Uhr in der Merseburger Str. 25 beginnt, werden neben den aktuellen Druckerzeugnissen, auch die Magazine aus den vergangenen Jahren gezeigt. Dazu gibt es Musik. Veranstalter ist das deutsch-französische Forum junger Kunst.

Das Projekt wird unter anderem vom Deutsch-Französischem Jugendwerk und dem Institut Français unterstützt.

luc