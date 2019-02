Leipzig

Eines steht fest: Am 10. Mai, einen Tag vor Beginn der 58. Biennale Venedig, wird der Deutsche Pavillon eröffnet. Was man weiterhin als sicher annehmen kann ist, dass diese Länderpräsentation im Gegensatz zum martialischen Äußeren des Gebäudes alles andere als „typisch deutsch“ sein wird.

Was den Besucher dort aber konkret erwartet, ist auch nach der Vorstellung des bisherigen Planungsstandes am Mittwoch noch nicht all zu plastisch geworden. Dass die Veranstaltung in der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig stattfand, ist kein Zufall. Deren Direktorin Franciska Zólyom wurde vor einem Jahr als Kuratorin für diese imageträchtige Aufgabe gewählt.

Im Herbst gab sie dann bekannt, dass im Mittelpunkt der Schau die Künstlerin Natascha Süder Happelmann stehen wird. Diese verbirgt ihren Kopf unter einem felsblockartigen Gebilde. Und auch der Name ist eine bewusste Irreführung. In anderen Quellen wird er als Natasha Sadr Haghighian angegeben. Doch wann und wo die an der HfK Bremen lehrende Künstlerin, vor allem durch Videos und Performances hervorgetreten, eigentlich geboren wurde, ist unklar. Sie wechselt fortlaufend Bestandteile ihrer Biografie oder tauscht sie mit anderen Personen. Als Krise der Repräsentation bezeichnet Franciska Zólyom diese Strategie. Man kann sie vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Höhenfluges sogenannter Identität, zumeist eingeengt auf ethnische Zuschreibungen, als radikale Kritik am Zwang zu völkischer Etikettierung lesen.

Team um die Kunstfigur mit dem Felsenkopf

Um diese Kunstfigur mit dem Felskopf herum hat die Kuratorin ein großes Team verschiedener Akteure versammelt. „Generell macht niemals jemand irgend etwas allein“, sagt sie. Auch diese eigentlich simple Feststellung darf als Konzept verstanden werden, als Widerspruch gegen die Heroisierung angeblicher Originalgenies, von denen die Kunstwelt wimmelt. So wird an erster Stelle der langen Liste Beteiligter Maziyar Pahlevan genannt. Er hat das ebenso schlichte wie verspielte Grafikdesign der Außenkommunikation entworfen – eine Funktion, die bei anderen Projekten eher unter „ferner liefen“ verbucht wird.

Das Raumkonzept für den nicht so ganz einfach zu bespielenden Bau erarbeitet die Kooperative für Darstellungspolitik, bestehend aus Jesko Fezer, Anita Kaspar und Andreas Müller. Dazu wurde bis jetzt aber noch nicht all zu viel bekannt. Die Bezeichnung des Büros lässt aber vermuten, dass es kaum um das leichte Verdauen hübscher Nettigkeiten gehen wird. Diskurs ist ihnen wichtiger als Kontemplation.

Mit einem Stein als Kopf lässt es sich schwer sprechen. Für diese Aufgabe wurde deshalb die Sprecherin Happelmanns mit dem bezeichnenden Namen Helene Duldung geschaffen. Eigentlich heißt sie Susanne Sachsse und ist Schauspielerin, bekannt geworden durch Rollen am Berliner Ensemble. Zugleich ist sie als Autorin tätig, spielt Bass und singt in der Band Girls. Dass sie also kein untergeordnetes Sprechwerkzeug Happelmanns sein wird, lässt sich vermuten.

Viel Musik und Performance

Grenzen zu überschreiten oder auch zu ignorieren ist schon an der Internationalität der eingeladenen Akteure ablesbar. Doch auch der Begriff der Bildenden Kunst wird ein weiteres Mal aufgebohrt. Musik und Performance werden im Deutschen Pavillon eine wichtigere Rolle spielen als Bilder. Jessica Ekomane, Maurice Louca, Elnaz Seyedi, Tisha Mukarji, DJ Marfox und und Jako Maron heißen die Komponistinnen und Komponisten, die für diverse Musiker den Soundtrack dieser Biennale geschrieben haben oder selbst aufspielen werden. Dass man also weder bayerische Blasmusik noch Interpretationen von Wagner-Arien hören wird, gilt als sicher.

Die Kuratorin gibt nun zwar etwas mehr preis von ihren Vorstellungen, ohne aber alles aufzudecken. Es bleibt spannend. Noch sind es reichlich zwei Monate, um an den Feinheiten zu feilen.

Als vor reichlich hundertzwanzig Jahren die Biennale Venedig gegründet und das Prinzip der Länderpavillons eingeführt wurde, ging es um die Darstellung nationalen bis nationalistischen Selbstverständnisses einer auserwählten Anzahl von 28 Staaten. Heute ist es keine Ausnahme mehr, dass gezielt Künstlerinnen und Künstler für deren Ausgestaltung gewählt werden, die nun gerade nicht für solch eine ethnische Kategorisierung stehen, ihre Wurzeln in anderen Kulturen haben. Das langsam Konturen annehmende Konzept der Ungarin Franciska Zólyom trägt weiter dazu bei, trotz des eingedeutschen Namens der Protagonistin den Sinn dieser anachronistisch gewordenen Länderpavillons in Frage zu stellen.

Von Jens Kassner