Leipzig

Sie schmiegen sich an den Stamm, hängen an einem Ast, spannen ihre Muskeln an oder sind ganz weich – und im Vergleich zu den Bäumen, mit denen sie posieren, wirken die Menschen auf den Fotos winzig. Das soll so sein. „Narrenbäume“ heißt die Serie des Braunschweiger Fotografen Wilhelm W. Reinke, die noch bis zum 9. September im Deutschen Fotomuseum in Markkleeberg zu sehen ist. Fünf Jahre arbeitete er daran, es entstanden Bilder auf Bali und Madagaskar ebenso wie in Deutschland, Italien oder Frankreich.

Reinke interessiert das Verhältnis von Natur und Mensch, expliziter von Baum und Mensch. „Wir brauchen Bäume, und doch zerstören wir sie“, sagt der Fotograf. Darauf, wie „wenig demütig“ der Mensch mit der Natur umgeht, möchte er mit seinen Bildern aufmerksam machen. Neben den Bäumen wirken die Menschen klein und zerbrechlich, und doch sind sie mächtiger. Ein Baum kann sich nicht dagegen wehren, gefällt zu werden. Die Narren – das sind die Menschen. „Der Mensch sägt den Ast, auf dem er sitzt, ab, um einen Stuhl daraus zu bauen“, schreibt Museumsleiter Andreas J. Mueller im Vorwort des Katalogs zur Ausstellung.

Das Motiv von Adam und Eva gab den Anstoß zur Serie

Reinke, 1963 geboren, studierte Germanistik und Fotografie. Er ist spezialisiert auf Akt- und Porträtfotografie, „Narrenbäume“ ist sein zehntes Buchprojekt. Während einer Fotosession schlug ein Modell vor, im Freien zu fotografieren, erzählt er. Reinke sträubte sich: „Ich wollte nicht die hundertste nackte Frau am Strand ablichten.“ Doch die Idee gärte in ihm, er stieß in Literatur und Kunst immer wieder auf die Abbildung von Adam und Eva vor dem Baum der Erkenntnis – ein kraftvolles, ikonisches Motiv.

Reinke reiste um die ganze Welt, um seine „Narrenbäume“ zu inszenieren. Diese Mangroven fand er auf Bali. Quelle: Wilhelm W. Reinke

Auch Reinke inszenierte ein Foto, das sofort an Adam und Eva erinnert, auch wenn es nicht so heißt. Es entstand 2015 in Icod de Los Vinos in Spanien und zeigt einen Drachenbaum, riesig und knorplig, ursprünglich und karg, der Stamm so dick, dass es sicher sieben Menschen bräuchte, um ihn zu umfassen. Ein Mann und eine Frau stehen auf der jeweils entgegengesetzten Seite des Stammes. Ehrfürchtig blickt die Frau nach oben, am Baumstamm entlang. Der Mann, leicht gebeugt, schaut auf den Boden.

Reinke zeigt ganz unterschiedliche Körper

Das ist typisch für die Serie: Auf keinem Foto nehmen die Menschen Kontakt mit dem Betrachter auf, niemand blickt direkt in die Kamera. Es geht Reinke nicht um die Modelle, es geht ihm um die Natur. Das wirkt. Die kleinen, unbekleideten Körper, manche sich dem Baum ganz hingebend, andere gegen ihn arbeitend, stehen immer im Schatten des eigentlichen Protagonisten: dem Baum.

Wohltuend ist dabei, dass Reinke nicht nur schlanke, junge Frauen zeigt. Auch ein 75-jähriges Ehepaar hat er fotografiert und Menschen, deren Körper nicht dem gängigen, glatten Schönheitsideal entsprechen. „Das muss so sein“, sagt der Fotograf dazu nur ganz trocken. „Wir sind doch alle unterschiedlich.“ Bodypositivity und Vielfalt – das wird in den Bildern ganz nebenbei, ganz selbstverständlich mittransportiert. Erfrischend.

Reinke ist ein Planer, keines der Bilder entstand spontan. Erst musste er den richtigen Baum finden, „einen mit Charakter“, erzählt er, diesen dann umrunden, die richtige Seite aussuchen. Anschließend zeichnete der Fotograf Skizzen: Wie viele Menschen wo und wie platzieren? Seine Modelle sind Freunde, aber auch Aktmodelle, Schauspieler, Tänzer – „Menschen, die um ihren Körper wissen, die mit ihm umgehen und ihn einsetzen können“, sagt Reinke.

Auf Bali posierten ein Taxifahrer und zwei Prostituierte für ihn

Er testete das Setting bei Tageslicht, denn für das eigentliche Foto blieb nicht viel Zeit. Der Künstler wollte das Zwielicht einfangen, fotografierte in der Morgendämmerung, musste im Dunkeln alles aufbauen, eine Grubenlampe um den Kopf geschnallt. Die Bäume und Menschen sind wie auf einer Theaterbühne inszeniert, von vorne mit Hilfe einer Studioblitzanlage angestrahlt, alles ist bis ins letzte Detail konstruiert.

Nur manchmal war das mit der Planung nicht so einfach. Auf Madagaskar zum Beispiel, als er einen Baobab, einen afrikanischen Affenbrotbaum, fotografieren wollte, aber keine Modelle fand. Schließlich organisierte sein findiger Taxifahrer zwei Prostituierte. Zu dritt posieren sie vor dem Baum, völlig ungeplant, sie neigen sich nach vorne: eine Verbeugung vor der Schöpfung.

Kraftvolle und ästhetische Warnung

Zwei Jahre plante Reinke gemeinsam mit Museumsleiter Mueller die Schau. „Einfach großartig“ nennt dieser die Fotos. Insgesamt 75 Bilder werden im Rahmen der Ausstellung gezeigt, 40 Stück gerahmt im Innenraum, weitere 35 hängen als Lichtdrucke zwischen den Bäumen im Agra-Park, der das Museum umgibt. Das ist auch ein politisches Statement: Seit Jahrzehnten gibt es Streit um die Tieferlegung der B2, die den Park in zwei Teile schneidet.

Wer Reinke zuhört, der merkt, dass ihm das Thema Naturschutz wichtig ist. „Ein kleines Aufrütteln, eine Warnung“ solle die Ausstellung auch sein, sagt er. Das ist sie. Eine kraftvolle, ästhetische Warnung, die deutlich macht: Wir brauchen die Natur – sie hingegen kann ohne uns ganz gut existieren.

INFO: „Narrenbäume“, bis 9. September im Deutschen Fotomuseum in Markkleeberg (Raschwitzer Str. 11), geöffnet tägl. außer Mo, 13–18 Uhr, Eintritt 6/4 Euro

Von Sophie Aschenbrenner