Die Art-Familie feiert ihr Fest

Leipzig. Ausverkauft! Wie in besten alten Zeiten. In der Tonne der Moritzbastei wird’s kuschlig. Als Die Art 1991 an eben dieser Stelle ihr zweites Album „Gold“ vorstellten, war es genauso voll. Heute, ein Dutzend Platten später, sind es wohl nicht ganz so viele verkaufte Karten bis zur absoluten Überfüllung: Die Menschen sind älter und umfänglicher geworden. Aber das Feuer in ihnen lodert noch, und an Abenden wie diesen wird es wieder angefacht.

Zunächst lassen sich die Künstler Zeit. Als nach langem Warten ein junger Mann auf der Bühne auftaucht und in Richtung Schlagzeug marschiert, brandet trotzdem kein Beifall auf: Den kennen sie nicht, das muss ein Techniker sein. Aber es folgen die vertrauten Gesichter: Bassist Conrad „Conne“ Hoffmann ist seit dem neuen Jahrtausend dabei, Gitarrist Thomas „Gumpi“ Gumprecht und Stimme Holger „Makarios“ Oley haben im Jahr 1985 den Bandvorgänger „Die Zucht“ gegründet.

Die ersten Stücke sind wie üblich jüngeren Datums. Die Art geben seit einiger Zeit ihre neuen Lieder nur auf Vinyl-EPs an einen geschlossenen Club von Mitgliedern ab. Die neueren Stücke sind von kraftvollem Dunkel, Wave-Rock könnte man es nennen. Nach eine halben Stunde eröffnet dann „Heer Litz“ (vom erwähnten „Gold“) den Reigen der Hits. Sie spielen das seit einigen Jahren schon in einer stark verfremdeten, heftig psychedelischen Version. Aber Gumpis Riff, von vielen genialen sein göttliches, ist einfach nicht tot zu kriegen.

Die Menge feiert sich nun durch eine dichte Folge von Everblacks: „Endlos“, „Heimatlied“, „Eternal Fall“, „Ozean“… Fast alles Material aus der ersten 90er-Hälfte und von noch früher. Die Leute wollen das hören. Da schaffen es die ebenso starken Nummern aus den jüngeren Alben nicht mehr ins Stammset. Schade, aber nicht zu ändern. Der Klang ist stabil, die Performance gewohnt sparsam, ganz auf das Charisma von Makarios ausgerichtet. Lediglich die elektronischen Einspieler wirken manchmal wie Fremdkörper. Aber solche Details sind niemandem wichtig: Die Art-Familie feiert ihr Fest.

Bei „Das Schiff“ wird zum ersten Mal lautstark mitgesungen. Genau, wie es die Dramaturgie dieses punk-pathetischen Lieds vom Seemannstod braucht. Irgendwann die kurze Erklärung zum neuen Mann hinter dem Schlagzeug, der natürlich kein Techniker ist: Tatsächlich hatte es in der Band im Sommer stark gekriselt, es schien ein paar Wochen lang, als würden sie zum zweiten Mal nach 2001 auseinandergehen (das bewegende Abschiedskonzert gab es seinerzeit auch in der Moritzbastei). Es kam aber anders, und Makarios präsentiert stolz den neuen Drummer Jens „Jeans“ Halberg aus Gera. Der trommelt auch bei den ursprünglich Stuttgartern „Fliehende Stürme“, ihren schwer kultbehaften Brüdern im melancholischen Geiste. Beide Bands kennen und verehren sich schon lange: Vielleicht schaffen Die Art nach über 30 Jahren nun doch den Schritt in den Westen.

Zuerst wird als Referenz an den Neuen die uralte Stürme-Nummer „Mein langsamer Tod“ gespielt – und sie klingt noch atmosphärischer als das Original. Dann wird’s Zeit für den Punk aus ihren Anfängen. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, welch subversive Kraft diese unvergesslichen Hymnen aus Trauer und Wut im agonierenden Mauerland in den Clubs dieser Stadt entfalteten: „Black Dust“ etwa über die sterbende Umwelt, „Sie sagte“ über den Freitod eines Grufti-Mädchens oder „Wide Wide World“: „Grey in grey is our city – i wanna see the colours of the world!“ Das gab’s damals nicht auf Platte, sondern nur auf halblegalen Tapes. Mitsingen konnte es jeder. Bis heute. Am lautesten natürlich bei dem wundervollen Post-Punk-Love-Song „Marian“, mit dem sie im wilden Sommer ’89 dank des staatlichen Jugendsenders DT64 plötzlich einen Ost-Hit hatten. Alles tobt wie immer, alles lobt wie immer: „Die Jungs haben’s echt noch drauf!“ Mit „Symbole“ wird dann die letzte Lärmattacke zum Rausschmiss geritten. Die Menge ist bewegt, beseelt, entkräftet und zufrieden.

Sie haben ein Denkmal der Leipziger Pop-Geschichte erlebt. Ein lebendig lärmendes, wütend warmherziges Denkmal, das niemand je verordnen musste.

Von Lars Schmidt