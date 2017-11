Die Erfindung des Stage-Schnorchelns: Selig im Haus Auensee

Leipzig. „Wurst von Hand mit Herz und Verstand“, steht an einer Markise auf der Georg-Schumann-Straße, und während man über dessen tieferen Sinn grübelnd am Freitagabend durch den Regen zum Haus Auensee stapft, beschleicht einen eine böse Vorahnung: Wo sich sonst Menschenmassen zu den Konzerten schlängeln, ist man mutterseligallein in der Dunkelheit. Nicht der Hauch von einer Schlange am Einlass und drinnen tatsächlich: 15 Minuten vor Konzertbeginn vielleicht 300 Leute! Glücklicherweise füllt sich die Halle aber noch ordentlich, so dass sich niemand auf dem Heimweg fürchten muss. Ganz im Gegenteil, selig wird die Menge später schließlich in die Nacht schlendern.

Und das liegt natürlich an der Band des Abends: „Wir sind wieder Selig – das ist ein Zustand!“, ruft Jan Plewka nach einigen Songs. Der Kopf der 1993 (und nach neun Jahren Pause 2008 erneut) in Hamburg gegründeten Band will nicht so recht zu seinen Kollegen passen: Während die drei mit Schlagzeug, Bass und Gitarre, aber auch Frisur, Mimik und Gestik vor allem Klischees des männermäßigen Rock bedienen, steht Plewka da wie ein Männlein im Walde. Ärmchen und Beinchen ragen aus weitem Flatterhemd unterm großen Hut. Still und stumm ist er aber nun wirklich nicht, springt auf der Bühne herum und ist überhaupt im Dauer-Animationsmodus.

Hut ab

Jede seiner Ansagen endet mit einem Ausrufezeichen. Als das Publikum den Klassiker „Ist es wichtig?“ enthusiastisch bejubelt, bejubelt Plewka wiederum den Jubel der Jubelnden, ruft: „Ekstase!“, „Liebe!“, „Leipzig!“. Als Außenstehende/r findet man das völlig überdreht oder gar albern, aber Band und Fans pushen sich hier gegenseitig in einen Super-Abend hinein. Kein Wunder also, das Plewka schon bald zum Stage-Diven ansetzt. Rücklings und ohne Hut (oder Badekappe) kommt er allerdings nur wenige Meter, von richtigem „Tauchen“ kann also nicht die Rede sein – vielleicht aber von der Geburtsstunde des Stage-Schnorchelns?

Die Band spielt sich wild durch ihre sieben Alben, und obwohl diese zwischen 1994 und 2017 entstanden, ist das eine runde Sache ohne Brüche, destilliert im gefeierten Songblock mit „Schau Schau“ vom 2009er Comeback-Album „Und endlich Unendlich“, „Bruderlos“ aus dem Jahr 1995 und „Alles ist nichts“ von 2013. Was die Band einst als „Hippie-Metal“ bezeichnete, ist ein sehr ernst gemeinter und für seine harte Stromgitarre erstaunlich pärchengeeigneter Deutschrock. Der ab und an auch ins Experimentelle ausbricht. Als Plewka in „High“ die Bühne verlässt, zerdeppern Leo Schmidthals, Christian Neander und Stephan Eggert den Song in einem gewaltigen Instrumental völlig, lassen ihn dann wie Phönix aus der Asche auferstehen, um ihn ein weiteres Mal zu zerkloppen. Hut ab. Denkt sich auch Plewka, der barhäuptig zurückkehrt.

In der Zugabe gibt es dann auch noch jenen Überhit, von dem sich Selig seit 23 Jahren nicht erdrücken lässt (was beachtlich ist). Inbrünstig singt ihn die ganze Halle, so emotional wie 1994 und überhaupt mit unveränderter Stimme und Kraft auch Jan Plewka: „Es kommt so anders, als man denkt / Herz vergeben, Herz verschenkt / Es ist so oh-ohne Dich“.

Von Benjamin Heine