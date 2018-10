Leipzig

Kleine Fans sind die größten. Wenn sie ihre Idole treffen, denken sie gar nicht viel darüber nach, wie sie auf andere wirken. Sie rasten einfach komplett aus, geben sich ihren Gefühlen hin, und ein Stimmungshoch mit ekstatischem Gekreische schlägt schnell in einen hysterischen Heulkrampf um. Am Sonntagabend waren solche Szenen im Täubchenthal keine Seltenheit, da die Netzsensation Die Lochis dort mit ihrer Tour „#whatislife2018“ Halt machte. Die 19-jährigen Zwillinge Heiko und Roman fabrizieren seit 2011 Videos auf Youtube und brachten 2013 ihre erste eigene Single auf den Markt.

Muttizettel am Einlass

Wer an diesem Abend nicht mit Muttizettel in der Hand – also der Erlaubnis der Erziehungsberechtigten und einer volljährigen Begleitperson – vor Aufregung zappelnd in der Schlange steht, quengelt bei Mama, Papa oder der Oma um ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk vom Merch-Stand (so heißen jetzt Fanartikel).

Ruckzuck wird auch mit dem Kreischen losgelegt, sobald ein Tontechniker oder Security-Guard die Bühne betritt. Denn bei diesem Konzert steht die Musik an zweiter Stelle. Nachdem ausreichend Selfies mit Papa gemacht wurden, die Vorband das eigene schweißgetränkte Handtuch in die beinah kollabierende Menge geworfen hat und der Stimmenchor zum dritten Mal „Loch-Chis“ anstimmt, wird mit aufwendiger Lichtershow das erste Lied gespielt.

Sechs Wochen Thailand

Und die Youngster singen „Uns gehört nicht das Game, uns gehört das ganze Land”, die dünnen Ärmchen des jungen Publikums winken wie beim HipHop im Takt. Hin und wieder formen zwei Hände ein Herz in der Luft, und die Fanplakate in der ersten Reihe verdecken den Kleinsten hinten bei Mama die Sicht auf die zwei Popstars.

Es gilt ein strenges Aufnahmeverbot. Alle Smartphones müssen eingesteckt bleiben; zumindest so lange, bis das Duo selbst eine Aufnahme mit seinem Publikum und deren Handys im Taschenlampenmodus machen möchte. „Die große weite Welt erlebt man nicht durch einen Bildschirm”, heißt es so zu Beginn der Show. Für ihr neues Album waren sie dafür sechs Wochen in Thailand unterwegs: „Daraus machen wir einen Dokumentationsfilm, denn die Kamera war echt überall dabei” – heißt es, und die Zwillinge lachen. An das Smartphone-Verbot halten sich zumeist vor allem die Eltern nicht. Schließlich haben sie auch ohne Silber- oder Gold-VIP-Pässe 40 Euro pro Ticket bezahlt.

Ab ins Lochiversum

Die Fans sind textsicher und die Jungs die neuen Atzen. Eingängig und mit Ohrwurmgarantie schmettern sie nicht nur Party-Hits, sondern auch mal ruhigere Songs über Heimweh oder Superman. Im Gepäck haben die beiden neben ihren Liedern jede Menge Spezialeffekte: Rauchschwaden oder Feuerwolken, Konfetti oder silberne Luftschlangen, selbst zwei Feuerwerksfontänen erinnern an überdimensional große Wunderkerzen. Außerdem legen sich die Lochis für ihr „Lochiversum” ganz schön ins Zeug: mal hüpfen sie fast synchron über die Bühne, ein andermal stehen sie plötzlich inmitten ihrer Fans auf der Tanzfläche. Wie sie dort unbemerkt hingekommen sind, scheint ein Rätsel, schließlich sind sie mindestens einen Kopf größer als der Rest im Saal.

Für ihren neuen Hit „Alpha-Queen” darf die kleine Lilli aus der ersten Reihe auf die Bühne und die Jungs ganz fest umarmen, bevor sie auf dem Thron Platz nimmt. Sie hatte geweint „wie ein Schlosshund” und ist selbst durch das Ständchen des Duos für sie kaum zu beruhigen. Für die Jungs und ihre Fans war es ein „krass mega geiler Abend”. Für die meisten Eltern eine Dauerwerbesendung.

Von Lotta-Clara Löwener