Leipzig

Was für ein Satzbeginn! Auf vor Spannung rot glühender G-Saite springen die ersten Geigen eine kleine None hinauf, über zwei kleine Sekunden und eine Oktav geht es wieder hinab zu ais. Und von hier braucht Anton Bruckner weitere fünf Takte und drei Oktaven, bis dieser dritte Satz der neunten Sinfonie „langsam, feierlich“ endlich bei E-Dur angekommen ist, seiner Grundtonart. Existenziell klingt dies bei den Gewandhaus-Geigen um Konzertmeister Frank-Michael Erben, sicher gestützt vom harmonischen Abstieg der Rest-Streicher, majestätisch flankiert vom Blech, strahlend umglänzt vom am Schluss erst hinzutretenden Holz.

Die Intensität dieses Anfangs vom Ende – es ist der letzte sinfonische Satz, den Anton Bruckner vollenden konnte – greift dem Hörer an die Seele, weil Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, dieses Adagio jenseits der Zeit und der Zeitläufte nicht so sehr strukturell angeht, sondern eher emotional. Das ist zwar gefährlich, weil es den inneren Zusammenhalt dieses enormen Satzes bedroht – geht im konkreten Fall aber überzeugend auf, weil es Nelsons gelingt, die enorme innere Spannung des Satzanfangs über die knappe halbe Stunde bis zum Schluss zu tragen. Wo sie dann allerdings unter dem Eindruck verklapperter Pizzicati noch im Ziel-Einlauf kollabiert – nachdem vorher schon ungepflegte Wagner-Tuben ihre Fundemante gefährlich unterspülten.

Intensität und Lässlichkeiten

Beides steht sozusagen prototypisch für dieses erste der drei Großen Concerte dieser Woche: die Intensität, das innere Glühen, mit dem der Gewandhauskapellmeister und sein Orchester die harmonischen Ungeheuerlichkeiten, die instrumentatorischen Ungehörigkeiten, die satztechnischen Visionen Bruckners zum Hörer tragen. Aber auch die Lässlichkeiten, die kleineren und größeren Unzulänglichkeiten vor allem im Zusammenspiel, die sich besonders in den Sätzen eins und zwei nicht erst mit dem Schlussakkord zwischen das Werk und seine Aufführung schieben.

Da mischt Nelsons einerseits aus dem Augenblick heraus immer neue Farben, baut er klug die immer wieder neuen Steigerungen auf, spürt er immer wieder neue Herrlichkeiten auf in Bruckners Satz. Da verhärtet anderseits zu oft das Tutti – im Scherzo bis zur banalen Brutalität, bleiben zu große dynamische Regionen in der Nähe der Stille ungenutzt, tun sich allzu oft tiefe Gräben zwischen den Formteilen auf. So spannen auf der einen Seite die Streicher beglückend weite und beseelte Choralbögen von nachgerade mystischer Schönheit und funkelt das Blech auf beiden Seiten in majestätischer Kraft.

Phänomenales Holz

So ist vor allem das phänomenale Holz nicht nur für betörend schöne Soli gut, sondern auch und vor allem im charakteristisch aufgebrochenen Bruckner-Satz in olympischer Höhe unterwegs. Da klappern indes auf der anderen Seite in Bruckners sinfonischen Orgel-Steigerungen lustig die Register dazu, klingen die zweiten Geigen zu Beginn des Scherzos so unsauber wie uninspiriert.

Bruckners unvollendete Neunte – dabei hatte er sie extra „dem lieben Gott gewidmet“, auf dass der ihn fertigkomponieren lasse – zieht die Summe eines kompositorischen Lebens und die eines ganzen Traditionsstranges gleich mit. Die Themenkomplexe, zu denen der Komponist hier sein Material steigert und schichtet, sind von unwiderstehlicher Kraft und Schönheit. Schon darum lohnt die Aufführung im Gewandhaus auf weiten Strecken den Besuch, ist der Applaus am Ende weiträumig freundlich bis insular begeistert. Für den Bruckner-Zyklus, den Nelsons und das Gewandhausorchester derzeit für die Deutsche Grammophon auf CD produzieren, wird von diesem Donnerstagabend allerdings nicht allzu viel abfallen.

Karfreitagszauber im Advent

Auch nicht vor der Pause. Denn auch Vorspiel und Karfreitagszauber aus Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ reißen trotz wunderbarer Farben, Linien, Effekte nicht vom Hocker, weil das Orchester hier seltsam schaumgebremst und distanziert musiziert. Dabei liegen diesem Klangkörper bekanntermaßen beide Komponisten wie kaum einem anderen. Darum ist die Kopplung beider auf CD sinnvoll – besonders im Falle der beiden Schwanengesänge: der Neunten des demütigen Wagnerianers Bruckner mit dem „Parsifal“ des besessenen Wagnerianers Richard Wagner. Dennoch dürfte diese Ansetzung einen großen Teil der Schuld daran tragen, dass sie ungewohnt mau besucht sind, die Großen Concerte dieser Woche. Denn wem steht schon am vierten Advents-Wochenende der Sinn nach Karfreitags-Zaubereien?

Das Konzert wird am 21. und 22. Dezember 2018, jeweils 20 Uhr wiederholt. An der Abendkasse gibt es noch zahlreiche Karten.

Von Peter Korfmacher