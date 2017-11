Die Toten Hosen begeistern Leipziger in ausverkaufter Arena

Leipzig. Sie sind vielleicht dank einer "Laune der Natur" entstanden - in jedem Fall ließen sich Campino und Co. am Freitagabend in der ausverkauften Leipziger Arena feiern. Nach ihrem Tourauftakt Anfang November in Chemnitz hat es die Toten Hosen in die Messestadt verschlagen. Die Düsseldorfer gaben zur Freude ihrer Fans auch alte Hits zum Besten - und präsentierten ihre neue Platte.

Denn im Mittelpunkt der Tournee steht das im Mai veröffentlichte Album "Laune der Natur". Im 35. Jahr ihres Bestehens liefert die Kultband darauf eine Mischung aus Punk, Poesie und Pop. Seit Mai ist das 16. Studioalbum der Kult-Rocker auf dem Markt, es bildet die Klammer für den mehr als zweistündigen Livekraftakt des Quintetts.

