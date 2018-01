Die Zeitung auf der Theaterbühne: Matthias Schluttigs „theatrale Presseschau“

Leipzig. Die Pressefreiheit sieht sich derzeit einigem Gegenwind ausgesetzt, das klassische Argument steckt in der Krise. In postfaktischen Zeiten ist ein Kampf um den Wert der Wahrheit an sich ausgebrochen. Abwechselnd und chorisch werden derlei Gedanken von der Bühne skandiert, im Hintergrund: ein erschossener Journalist. Wenig später regt ein Artikel über Eistaucher in Leipzig eine Dame zu winterlichen Träumereien an.

Probenbesuch im Villa-Keller: Matthias Schluttig schickt seine Darsteller über die Bühne, fordert klare Spielhaltung, Textgenauigkeit, Lautstärke, Ablauf- und Rhythmussicherheit: Man merkt schnell, hier leistet jemand professionelle Inszenierungsarbeit und ist vom Fach. Seine Darsteller wiederum sind es nicht: Elf Amateure im Alter von Mitte 60 bis Mitte 70 arbeiten zusammen mit dem Leipziger Dramaturgen, Regisseur und Autor im Villa-Seniorentheater an einer „theatralen Presseschau“ unter dem Titel „Das dramatische Feuilleton“.

Dass gerade in diesem Fall Schluttigs engagiert professioneller Theateransatz vortrefflich mit seinen Laiendarstellern harmoniert, betont er im Gespräch: „Senioren sind die dankbarste Gruppe unter den Theateramateuren, was das professionelle Arbeiten angeht: Sie sind klare Arbeitsabläufe gewohnt, sind kompromissbereit und empfänglich für sinnvolle Hierarchien. Darüber hinaus denken sie aktiv mit und sind belastbar. Wenn ich nach drei Stunden frage, ob sie vielleicht eine Pause brauchen, fragen sie zurück: Nein, wieso? Alles, was sonst auch mit professionellen Divas nicht geht, ist mit Senioren kein Problem.“

Neben dem arbeitspraktischen Ansatz schätzt Schluttig vor allem auch die inhaltliche Arbeit mit Amateuren, Theater nur um der schönen Kunst willen liegt ihm fern: „Wenn ich was mache, muss es etwas Relevantes sein.“ Damit meint er vor allem die Geschichten, die Amateure unverstellt als „Experten des Lebens“ zu erzählen haben und die bei Senioren oft deutlich tiefer sind, wie Schluttig in der Arbeit festgestellt hat.

Spiegel und Seismograph für die Realität

Spaß am Spiel bringen sie außerdem mit, wobei hier der Theatermann ab einem bestimmten Punkt klar Hand anlegt: „Theater als Hobby funktioniert vor Publikum nicht, deswegen muss ästhetisch etwas gefordert werden.“

Während die dramaturgische Ordnung des Stoffes und eine professionelle Bühnenästhetik in Schluttigs Verantwortung liegen, näherte man sich dem Inhalt von der ersten Idee an konsequent in Gruppenarbeit, bis der Überbegriff „Zeitungstheater“ gefunden war: Dem Theater sollte die Presse gegenüber gestellt werden, beide auf ihre Art Spiegel und Seismograph für die Realität.

Im ersten Halbjahr 2017 sichtete man gemeinsam mehr als 60 Zeitungsartikel zu verschieden Themen aus unterschiedlichen Medien. Schließlich wurden achtzehn ausgewählt, acht davon aus der LVZ. Mit dem Ziel, die Texte nicht nur zu illustrieren und kommentieren, sondern in andere Geschichten und Situationen zu übersetzen oder sie einfach als Sprungbrett für eigene Assoziationen zu nutzen.

Dokumentarisches trifft auf Persönliches und Absurdes

„Ich hatte Lust auf ein performatives Showformat, das sich an allem ausprobiert, was man mit Zeitungsartikeln machen kann. Mein ordnendes Modell ist dabei eine Art Late-Night-Show“, verrät Schluttig und erzählt, dass er sich dabei unter anderem an den dokumentarischen Ansätzen von renommierten Gruppen wie She She Pop und Riminiprotokoll orientiert, die ebenfalls verstärkt mit Amateuren arbeiten.

Dass der Inhalt im Falle von Schluttigs Inszenierung dabei im positiven Sinn zu seinen Protagonisten passt, kommt ihm in der Arbeit zugute: „Es ist ein schönes Mittel, um mit dem, was Rentner täglich tun, modernes Theater zu machen“, sagt er und begründet weiter: „Senioren lesen noch Zeitungen und reden über das Gelesene. Sie zeigen sich gegenseitig Artikel. Und: Sie werden davon beeinflusst.“

Und so trifft auf der Bühne Dokumentarisches auf Persönliches und Absurdes, etwa wenn Berichte über mittlerweile online bestellbare Bestattungen nach Baukastenprinzip persönliche Erinnerungen an Beerdigungen gegenübergestellt werden. Oder wenn ein älterer Herr erzählt, dass er auf der Suche nach neuen Kontakten über Internet-Partnervermittlungen inzwischen mehr Erfolg habe als über die altmodische Zeitungsannonce.

„Das dramatische Feuilleton“, Premiere Freitag, 19 Uhr, zudem Sonntag, 16 Uhr, sowie 2. Februar, 19 Uhr, und 4. Februar, 16 Uhr, Villa-Keller (Lessingstraße 7), Karten für 10/5 Euro: 0341 3552040

Von Karsten Kriesel