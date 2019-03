Leipzig

Am Anfang sieht es aus, als habe Chiara Castello sich mit allerlei technischem Gerät – Laptop, Keyboards, Noise- und Drumpads – ein kleines Eckchen eingezäunt. Die Sängerin der Band I‘m Not A Blonde erzeugt mit ihren Zauberkästen eine Wolke aus digitalem Geräusch. Ein paar Sekunden braucht es, dann greift ihre Kollegin Camilla Matley in die Seiten ihrer E-Gitarre und ein New-Wave-Düster-Song wächst aus dem Tonschwall. Ein ziemlich unterkühlter Konzert-Beginn.

Dabei kommt das Duo aus dem warmen Mailand in Italien und macht sich irgendwann am Abend gar über die angeblich eisigen Deutschen lustig. Doch da sind die T-Shirts im Publikum längst vom Tanzen verschwitzt. Liegt es an der Songauswahl – oder gewöhnt sich das Ohr an die komplexen Frickeleien und erkennt das leichte Pop-Gerüst darunter nach einer Weile besser?

“ Peter Parker “ ist auch dabei

Vermutlich ist es ein Mix aus beidem. Da ist zum Beispiel dieser Song über „ Peter Parker“. Die Superhelden-Saga beginnt mit verspielten Synthie- und Gitarren-Loops plus verzerrtem Gesang in angedeutetem Gegentakt; klingt wie experimenteller Dub-Punk. Nach zwei Strophen singt Castello „Ohs“ ins Sampler-Mikro, pitcht die Töne nach unten bis sie zu einem Technobass werden und den Beat vor sich her treiben – das ist schräg, aber extrem suggestiv. Oder „Bad Buke Good Gaze“: Das Stück startet, als sei der Beat von Michael Jacksons „ Billie Jean“ geborgt und einen Gang hochgeschaltet. Das Ende nimmt Rockklischees aufs Korn: Die Sängerin dreht an den Knöpfchen ihrer Drum-Generatoren bis es klingt, als würde ein Hardrock-Schlagzeuger bei der endlosen Suche nach dem finalen Abschlag mitsamt seines Instruments vom Podest stolpern.

Die Rollen sind klar verteilt: Chiara Castello (weißes Jäckchen) tanzt, hüpft, singt, ruft – Camilla Matley (schwarzes Jäckchen) bedient versunken in der Musik ihre Instrumente; meistens die Gitarre, wenn die Hände dank der Loop-Maschine frei sind, auch den Synthesizer. Gelegentlich zaubern die beiden Frauen einen herkömmlichen Song aus den Geräten. „Walls come down“ oder „Five Days“ klingen derart nach 80er-Popballaden – wären die Dinger tatsächlich von damals, könnten sie glatt im Privatradio laufen.

Lieber Jungs als Plastik

Zwischen den Extremen liegen die stärksten Songs. Der Clubhit „Daugther“ zum Beispiel. Chiara Castello erzählt darin, dass sie schon als Kind lieber mit den Jungs als mit Plastik-Mist gespielt hat. Besonders hübsch, dass die Sängerin sich mit ihrer Technik den männlichen Background-Gesang bastelt. Eine Oktave nach unten gepitcht und schon klingt es, als würde sie nicht mit sich selbst, sondern mit Dave Gahan von Depeche Mode im Duett singen. Mit dem gebotenen Ernst strebt die Elektro-Nummer auf einen Refrain zu, der einfach gute Laune macht – dem Publikum und den Musikerinnen sichtlich ebenso.

Mit der neuesten Single „To Old“ laufen I‘m Not A Blonde in der Rotation von FM4 in Österreich. Das Duo spielt das ausgereifte Elektropop-Kleinod kurz vor dem Ende des Sets. Der Song handelt davon, dass sich eine Frau von niemandem sagen lassen will, wofür sie zu alt sei. Das trifft ins Hirn und ins Herz – egal wie kühl die Sounds von den Synthies klingen.

Von Uwe Schimunek