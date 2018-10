Leipzig

Der 25. Geburtstag einer Band ist wohl eher silberne Hochzeit als Studentenparty. Noch drastischer hat es Marta Jandová am Donnerstag in Halle D des Werk 2 formuliert, als sie eben jenes Jubiläum mit ihrer Band Die Happy beging: Es sei wohl wie am Geburtstagstisch der gerade 80 gewordenen Oma, die schon wieder die alten Geschichten erzählt. Wie zum Beweis präsentieren sie zu diesem Anlass ihren in den späten 1990ern geprägten Crossover-Alternative-Rock gediegen und ruhiger im Akustik-Gewand und altersangemessen im Sitzen.

Dass die Oma allerdings eher die mit dem Motorrad im Hühnerstall ist, die mit Gediegenheit und Ruhe nicht viel anfangen kann, beweist Rampensau Jandová schon innerhalb der ersten Lieder: Sitzt sie zuerst noch zappelig auf ihrem Barhocker, stellt sie ihn bald immer öfter weg und tanzt über die Bühne, als wäre „akustisch“ hier ein reines Lippenbekenntnis. Allerdings offenbart die Band, die in den späten 90ern und frühen 2000ern zusammen mit den Guano Apes die Innovationsspitze weiblich angeführter deutscher Rockbands bildete und damit international auf Künstler wie Skunk Anansie antwortete, im Akustikgewand das melodiöse Potenzial ihrer Songs, die derart mal poppig, mal jazzig oder als Reggae daher kommen. Auch Jandovás volle Stimme taugt offensichtlich ebenso zum Soul wie zum Rock.

Ein Kennenlernen inmitten deutsch-tschechischer Klischees

Zusätzlich präsentiert sich die gebürtige Pragerin als sympathisch aufgekratzte Entertainerin und löst ihr Eingangsversprechen, zwischen den Liedern viel Quatsch zu erzählen, fortwährend ein. Wenn man tschechisch denkt, deutsch spricht und gedanklich schon beim nächsten englischen Song ist, kann schon mal die ein oder andere Pointe verhaspeln, aber insgesamt wird viel gelacht an diesem Abend. Die Geschichten reichen vom Kennenlernen der Bandmitglieder inmitten deutsch-tschechischer Klischees über Leipziger Konzerterlebnisse mit reichlich Rotwein bis zu anatomischen Hindernissen, als Schwangere oder junge Mutter auf Tour zu gehen. Natürlich wäre es vollkommen unangebracht und höchst sexistisch bei einer Sängerin gesondert ihre Brüste zu thematisieren, täte sie es nicht mit schelmischer Freude an mehreren Stellen selbst und zeigt damit, dass das Altherren-Klischee vom lust- und körperfeindlichen Feminismus so altbacken wie falsch ist. Oder wie es Die Happy in ihrem Song „Peaches“ singen: „Fuck your meaning keep on dreaming / I’m breaking your taboo“.

So wie Mitsinginbrunst und Tanzlust im Publikum ist auch die musikalische Leidenschaft in der zum Jubiläum mit ein paar Gästen aufgepeppten Band gut verteilt. Beim Temperament wiederum gleicht man sich aus: Dem flirtend Überdrehtem Jandovás begegnen ihre Bühnenkollegen mit Gelassenheit und einzelnen halbtrockenen Sidekick-Einwürfen.

Zu Guter Letzt ist der Geburtstagsabend nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick auf neue, wieder rockig verzerrte Die-Happy-Aktivitäten. Denn zwischen reichlich bejubelten Klassikern streut man auch immer wieder neue Songs und zeigt damit: Diese Oma wird mindestens noch 100.

Von Karsten Kriesel