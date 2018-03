„Drehscheibe Leipzig“ und Dresden Fernsehen räumen Preise ab

Leipzig. Regionales TV aus Sachsen ist top: Beim Deutschen Regionalfernsehpreis „Regiostar“ bekamen Leipzig Fernsehen und Dresden Fernsehen am Samstag in Koblenz gleich zwei begehrte Auszeichnungen in den Hauptkategorien.

Als „Bestes Nachrichtenjournal“ wählte die Experten-Jury mit erfahrenen Machern aus der Branche die „Drehscheibe Leipzig“. Die Jury würdigte die Entwicklung des Magazins in den vergangenen Jahren. Sie hob das professionelle Ambiente sowie die Ausgewogenheit als Nachrichtenjournal mit breitem Themenspektrum hervor.

Dresden Fernsehen holte den Preis in der Königskategorie „Bester Beitrag bis sechs Minuten“. Die Story „Mietskandal – für diese Dresdner wird der Toilettengang zur Qual“ von Natascha Hofmann und Lucas Böhme überzeugte die Jury mit guter Recherche und qualitativ hochwertiger Umsetzung in Text, Bild und Ton.

Erfolg nach Neuausrichtung

„Die Auszeichnungen gelten dem gesamten Team der Sachsen Fernsehen-Sender und sind ein toller Erfolg nach der Neuausrichtung der Programme vor zwei Jahren“, so Jan Kaufhold, Geschäftsführer von Leipzig Fernsehen. Die Messestädter produzieren neben den TV-Sendungen auch Inhalte für das Nachrichtenportal der Leipziger Volkszeitung LVZ.de.

Der „Regiostar“ hat seinen Ursprung in Sachsen-Anhalt und wird seit 2002 jährlich verliehen. Die Veranstalter erklären: „Lokales Fernsehen hat einen festen Stellenwert in ganz Deutschland.“ Die Beiträge seien von beachtlicher Qualität und stünden gebührenfinanziertem Fernsehen in nichts nach.

Von lyn