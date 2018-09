Das Lachen war für Arnulf Rating von Beginn an ein Mittel, Bewegung in die Gesellschaft zu bringen. Als Student gründete er mit zwei Kommilitonen 1977 in Berlin „Die drei Tornados“. Und „Tornado“ heißt sein aktuelles Programm, mit dem er eine Analyse der politischen Situation liefert – am Donnerstag bei den Academixern.