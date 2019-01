Leipzig

Hätten sich die Supremes in den Sechzigern eine Zeitmaschine geleistet, den Tacho auf Post-Millenial-Berlin gestellt und nach Ankunft noch eine Inspirationsrunde durch die Hauptstadt-Clubs gedreht, dann wäre wohl das herausgekommen, was Laing seit gut zehn Jahren auf deutsche Bühnen bringen: Eloquenter, energiegeladener, elektronischer Pop mit drei starken Performerinnen am Gesang plus Tänzerin Marisa Akeny, zuständig für aufreizende und ausdrucksstarke Choreografien. So zu sehen am Samstagabend im proppevollen Täubchenthal, dessen begeisterungshungriges Publikum der Band einen angenehmen dritten Tourtag beschert.

Die heiße Erwartung liegt spürbar in der Luft, immerhin mussten Laing-Fans drei Jahre auf die neue, soulig-groovige Platte „Fotogena“ warten.

„Du weißt, wenn du jetzt nicht schießt, mach ich’s mir Selfie“, startet der Album-Opener „Camera“ das Konzert, „du darfst nicht zittern, sonst werd’ ich nicht scharf“. So pointiert und sexy kann ein deutscher Pop-Song sein. Klar ist das Zeitgeist-Metapher, klar wird da gepost und sich körperbetont um das Mikrostativ gewunden. Überhaupt sind die minimalen aber durchgestylt synchronen Bewegungen, die kokettierenden Gesten und lasziven Drehungen eine der Stärken der Band.

Satter Sound

Musikalisch sind Laing keineswegs schwächer. Die Satzgesänge kommen on point, die Elektro-Beats von Live-Drummer Alex Schildhauer grooven vordergründig, während reminiszente Achtziger-Bässe und Synthies in den Backing-Tracks den Sound sättigen. Laing sind ein klangliches Erlebnis, das über die Luxus-PA vom Täubchenthal wunderbar zur Geltung kommt.

Für die erweiterte Optik hat sich die Band aufregende Bühnenoutfits maßschneidern lassen, die vom anmutig weißen Abendkleid mit bodenlangen Fransen bis hin zum bonbonfarbenen Cocktail-Dress ganze vier Mal gewechselt werden. Kurzum, das Quartett um Songwriterin und Produzentin Nicola Rost liefert ordentlich ab und hat Bühne und Zuhörer fest im Griff.

„Nein“, „Hoch ist die richtige Richtung“, „Safari“, „Zeig deine Muskeln“- bis zur Mitte des zweistündigen Sets reihen sich Powersongs an Mitsing-Hits. Der Saal dankt es mit ausgelassenem Tanzen und Feiern. Für die Album-Single „Du bist dir nicht mehr sicher“ teilen Laing ihr Publikum in zwei Hälften, um die beziehungszermürbende Frage „Gehen oder bleiben?“ per Wechselgesang entscheiden zu lassen. „Du liebst mich“ tönt es von rechts, „Du liebst mich nicht“ von links, am Ende der Interaktion scheitert die erdachte Romanze an der Lautstärke der Nicht-Fraktion.

Nur beim spontanen Antrag schwach

Wermutstropfen in einem bis dahin makellosen Gig ist das Solo von Nicola Rost am E-Piano. Als intimer Part zwischen Publikum und Frontfrau zunächst clever getaktet und mit dem Song „Organspende“ auch noch sozial engagiert begonnen (am Merch-Stand liegen die orangenen Ausweise zum Mitnehmen bereit), verhaspelt sich die Sängerin leider hörbar in zwei schlecht geübten Klavierstücken. Fairerweise: Das zweite davon entspringt einem spontanen Heiratsantrag im Publikum und wird von den Fans unter Jubel verziehen. Eine 15-minütige Zäsur, nach der die Band aber schnell wieder die vorherige Verfassung erreicht.

Im Hit „Wechselt die Beleuchtung“ kommen dann die für Laing obligatorischen Federarm-Lampen zum Einsatz, deren Lichtkegel im Refrain rhythmisch ins Publikum strahlen.

Nach charmanten Dankesworten einer vom Zuspruch sichtbar überwältigten Band, dem Trude-Herr-Cover „Morgens immer müde“, einer Schnapsrunde zu Heinz Ehrhardts „Immer wenn ich traurig bin“ endet dann ein fast perfekter Abend mit dem Versprechen: „Dieses Mal bleiben wir nicht so lange weg.“

Von Tobias Ossyra