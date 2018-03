Durchhalten und Widerstehen: Rumänische Delegation trägt Aufbegehren am Revers

Leipzig. „#Rezist“ steht auf den gelben Ansteckern, die am Stand des Buchmesse-Schwerpunktlands Rumänien schnell zum begehrtesten Souvenir geworden sind. Bereits Freitagvormittag war der Vorrat aufgebraucht. „Widerstehen“ – mit Hilfe des Hashtags verabredet sich seit Anfang 2017 die außerparlamentarische Opposition des Landes zu Demonstrationen. Hunderttausende protestierten in der Hochphase vor gut einem Jahr landesweit gegen den Plan der Regierung, die geltenden Antikorruptionsgesetze auszuhebeln.

Auch unter den mehr als 50 Schriftstellern, die das rumänische Kulturministerium zur Buchmesse mit dem Auftrag nach Leipzig geschickt hat, ihr Heimatland zu repräsentieren, tragen viele den gelben Button. Immerhin deutet das an, dass man sich um die Meinungsfreiheit in Rumänien offenbar weniger sorgen muss als um die transparente Verteilung von Pfründen und Posten. Ob Außenminister Teodor Melescanu ahnt, dass schon das harmlose Verschenken von Mitbringseln an Stand-Besucher eine regierungskritische Botschaft enthält? Ob es ihn interessiert?

Melescanu war zur Buchmesse-Eröffnung am Mittwoch im Gewandhaus angereist und hatte ein Dreivierteljahr vor der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft unter anderem „die vollständige Europäisierung“ seines Landes gepriesen. Am Rand der Feier auf die Proteste zu Hause angesprochen, war aber Schluss mit lustig: „Das sind nur Flashmobs einer kleinen Minderheit. Außerhalb von Facebook spielt das keine Rolle“, wetterte er. In Wahrheit sei Rumänien weltweit „eines der am wenigsten korrupten Länder“.

„Ja, die rumänischen Politiker reden alle so“, bestätigt Ernest Wichner. Als Leiter des Literaturhauses Berlin frisch im Ruhestand, hat er kurz vor der Buchmesse unter anderem einen Erzählband Varujan Vosganians ins Deutsche übersetzt. Vosganian sitzt hauptberuflich im Parlament, er gehört wie der Außenminister der liberalen ALDE-Partei an. „Seit zwei Tagen sind wir zusammen unterwegs“, erzählt Wichner. „Permanent will mir Varujan einreden, dass es in Rumänien keinerlei Korruption gibt.“

Wenigstens ein Laster haben die rumänischen Machthaber nicht

Die meisten Schriftsteller reden anders. „Das Leben in Rumänien ist heutzutage unerträglich“, sagt etwa Filip Florian bei einer Podiumsdiskussion am rumänischen Stand. Bücher zu schreiben, sei wie eine Flucht, gesteht er: „Wir Autoren reisen auf eine Insel, auf der wir unsere eigenen Könige sind und wie Geppetto Holzfiguren zum Leben erwecken.“ Das Buch „Alle Eulen“ des 49-Jährigen spannt den Bogen vom Securitate-Staat in die unmittelbare Nachwendezeit. Es ist aber kein vordergründig politischer Roman, sondern eine liebevolle Ode an die Freundschaft. „Zum Leben gehört alles“, findet Florian. „Auf Politik verengte Geschichten wirken immer unecht.“

Sein Kollege Catalin Mihuleac glaubt, dass „kein Land Fortschritte erzielen kann, wenn es nicht ehrlich die Vergangenheit aufarbeitet“. Das zur Buchmesse ebenfalls von Wichner übersetzte Werk „Oxenberg & Bernstein“ des 57-Jährigen fängt in der Gegenwart an und erzählt zunächst salopp von der Zweckehe einer Rumänin mit einem reichen Amerikaner. Letztlich handelt es aber von einem Pogrom in Iasi. Im Juni 1941 ermordeten rumänische und deutsche Täter dort schätzungsweise 15 000 Juden. Der Roman erhält in Deutschland so ein breites und positives Medienecho wie keine andere der rund 40 neuen Übersetzungen aus dem Rumänischen.

„Genug geredet, jetzt wird erzählt“, so das Motto einer Lesenacht Samstag in der Diskothek des Schauspiels. Wie politisch das Private ist, zeigt da Altmeisterin Gabriela Adamesteanu, als sie ihr frisch übersetztes Buch „Begegnung“ vorstellt. Mit einem Traum beginnt der Roman, „der in Wirklichkeit ein Albtraum ist“, wie sie erklärt. Nach 40 Jahren im Exil kehrt ein Rumäne Mitte der 80er Jahre zurück. „Was willst du, Fremder?“, empfängt ihn seine Mutter. „Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre zu emigrieren“, sagt die 75-jährige Schriftstellerin. „Nun merke ich, dass es das wicRahtigste Thema der Gegenwart ist.“

Wobei es in Rumänien anders als in den meisten EU-Mitgliedsstaaten keiner rechtspopulistischen Bewegung gelingt, das Flüchtlingsthema auszuschlachten. „Die politischen Machthaber in Rumänien haben viele Laster, aber dieses nicht“, sagt Mircea Cartarescu, „zumindest bis jetzt“. Im öffentlichen Gespräch mit dem deutschen Reporter, Gelehrten und Cartarescu-Verehrer Navid Kermani bezeichnet der momentan erfolgreichste rumänische Schriftsteller – im November erhält er den Thomas-Mann-Preis – die Abwanderung als „größtes Desaster“.

Ein Fünftel der Rumänen lebt außerhalb von Rumänien

Etwa ein Fünftel der Staatsbürger lebt außerhalb der Grenzen, rund 3,4 Millionen Rumänen. „Ohne politische Mitbestimmung, sonst hätten wir andere Wahlergebnisse“, ist sich Cartarescu sicher. Pikanterweise musste ausgerechnet Melescanu, als er 2014 schon mal Außenminister war, den Posten räumen, nachdem die meisten Auslandsrumänen vergeblich versucht hatten, einen neuen Präsidenten zu wählen.

Vielleicht also ganz gut, dass der ins Amt zurückgekehrte Politiker nach der Eröffnungsfeier keine Zeit mehr für einen Besuch der eigentlichen Messe aufbrachte: Der gelbe „#Rezist“-Knopf prangt auch auf Cartarescus Jackett und auf dem Kleid seiner Frau Ioana Nicolaie. Sie stellt am Abend im Schauspiel ihr zwölf Jahre altes Buch „Der Himmel im Bauch“ vor, das erst jetzt auf Deutsch vorliegt. Es handelt von ihrer Schwangerschaft und in wunderbaren Sprachbildern zudem davon, wie es war, als Mädchen im Ceausescu-Rumänien aufzuwachsen. Mit „Durchhalten“ übersetzt die heute 43-Jährige übrigens das rumänische Wort „Rezist“.

Durchhalten muss auch Varujan Vosganian, jedenfalls am Leseabend. Als Letzter von zwölf Autoren ist der 59-Jährige dran. Die Titelgeschichte seines Bands „Als die Welt ganz war“ ist eine ebenso traurige wie geistreiche Parabel auf die eigene Generation und deren Imaginationskraft bis zum Umsturz 1989. Die Hauptfigur Coltuc, seit Geburt ohne Arme und Beine, nur Rumpf und Kopf, kann die Welt ganz sehen, wie er zwei Bettlerkollegen erzählt: abgesägte Äste von Bäumen, zerstörte Häuser. Vosganian gehört als Ökonom und Politiker zur Elite seines Landes, weiß aber, dass er mit seinen gesellschaftlichen Ansichten unter den Schriftstellern ein Außenseiter ist. „Der größte Erfolg eines Erzählers, der auch Politiker ist“, sagt er am Schluss, „besteht darin, wenn die, die ihn niemals wählen würden, seine Geschichten lesen“. Auch eine Art von Widerstand.

Von Mathias Wöbking