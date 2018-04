Neue Show - Eierkuchen und abfallende Finger: „Circus of Science“ im Kupfersaal

Es ist ein ungewöhnliches Podium für Forscher von Leipzig und Umgebung: Am Mittwoch hatte im Kupfersaal „Jack Pop’s Circus of Science“ Premiere. Die 300 Zuschauer erfuhren etwa, warum die Erde in Wirklichkeit flach, Programmieren Frauensache ist und die Menschheit gar kein Müllproblem hat.