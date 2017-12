Ein Stadtviertel als Co-Choreografin: Diane Wesser und Hermann Heisig über Lindenau

Leipzig. Architektur schafft Tatsachen. Und der Mensch gewöhnt sich schnell daran. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn der Wandel so rasant über ein Viertel hinwegzieht wie über Lindenau. Wo heute Kaufland steht am Lindenauer Markt, brutzelte vor zehn Jahren auf einer Brache noch eine Pferderosterei. Ironischerweise ziemlich genau da, wo heute im Kaufland die Fleischtheke steht, wie Diana Wesser festgestellt hat.

Zusammen mit dem Tänzer und Performer Hermann Heisig hat die Künstlerin Lindenau bereits 2007 ziemlich genau unter die Lupe genommen und mit ungewöhnlichen Mitteln vermessen. Und sie tun es in erweitertem Team jetzt wieder für die Produktion „Lindenau re-visited“. Am Freitag ist Premiere im Lofft. Und das Lofft-Programm überschreibt den Abend mit „performativem Urbanismus und Tanz“. Aha.

„Wir sind damals auf das Zitat gestoßen: Über Kunst zu schreiben, ist wie über Architektur zu tanzen“, sagt Wesser. Und Letzteres, das mit dem Tanzen, haben sie dann wörtlich genommen. „Ich wollte unbedingt Choreografin sein, war es aber nicht“, erinnert sich Wesser. Dann habe im wörtlichen Sinne die Stadt geholfen, als Co-Choreografin: Wesser und Heisig haben beobachtet, wie Architektur Bewegung steuert, wie Menschen Plätze überqueren oder Gebäude betreten. So ging es los. Entstanden sind getanzte Improvisationen, inspiriert von Brachen, Gebäuden oder historischem Wissen. Auf dem Jahrtausendfeld etwa ließ sich Heisig von Gestrüpp die Bewegung diktieren. In einer leeren Fabrik gaben die Erinnerungen an die einst dort arbeitenden Maschinen einen imaginären Rhythmus vor. Daraus wurde mit Tanz, Video und Ton „Movements of Lindenau“.

Die Anwohner fragen sich, wie lange sie noch ihre Miete zahlen können

Jetzt, zehn Jahre später, haben die Akteure die alten Orte erneut besucht und sich mit ihnen auseinandergesetzt, Veränderung reflektiert, alte Bewegungsmuster auf veränderte Räume prallen lassen. Videokünstlerin Sophie Stephan bezeichnet den Prozess als „künstlerische Forschung, die auf die Bühne kommt“. In einer Mischung aus getanzten und performativen Elementen, Video, Ton und Wort. Mehr als bei „Movements of Lindenau“ spielen in „Lindenau re-visited“ Interviews mit Anwohnern eine Rolle. Die Stimmung hat sich gewandelt. „Ich glaube, das spürt man hier besonders stark, weil lange Zeit vor allem der Niedergang nach der Deindustrialisierung thematisiert wurde“, sagt Wesser. Jetzt seien die schicken Geschäfte da, und Anwohner fragten sich, wie lange sie noch ihre Miete zahlen können. Die Produktion will die Entwicklung nicht kommentieren, aber äußerliche und mentale Veränderungsprozesse sichtbar machen.

In Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Uni Leipzig ist außerdem ein Parallel-Projekt entstanden. Studenten haben einen Spaziergang durch Lindenau an die erforschten Orte entwickelt. Die Besucher treffen auf kleine Überraschungen von der Installation bis zur Performance.

„Lindenau re-visited“, Premiere Freitag, 20 Uhr, Lofft (Lindenauer Markt 21); auch Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, Karten: www.lofft.de; Spaziergang (Eintritt frei): Sa, 16 Uhr; So, 14 Uhr, Treffpunkt Lofft

Von Dimo Riess