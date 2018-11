Vor der Premiere der Leipziger „Carmen“: Dieses Urbild der Femme fatale kennt wirklich jeder – aber wer sind eigentlich die beiden Männer neben ihr, der Offizier Don José und der Torero Escamillo? Peter Korfmacher sprach darüber mit den Sängern der beiden Partien in Lindy Humes Neuinszenierung, mit dem italienischen Tenor Leonardo Caimi, der in Leipzig bereits in Puccinis „Turandot“ als Calaf glänzte und dem albanischen Bariton Gezim Myshketa.