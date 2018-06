Man kann ja zum Glück alles aufwischen. Ob Schwarzwälder Kirschtorte, vermutlich einst aus dem Kühlregal stammend, Kunstblut oder Kunstkot – es landet alles im selben Eimer. Frischer dürfte da im Vergleich schon die Erinnerung derer bleiben, die am Freitag der Premiere von „Frau Lenin“ in den Cammerspielen beiwohnten.

Fortschreitende Penetranz

Dabei beginnt alles mit einer steril sauberen Fläche. Ein hellgrau aussehender Raum, ein Tisch, ein Stuhl, an der rechten Wand eine Toilette. Diese leblose Umgebung wird plötzlich von drei partytauglich gekleideten Figuren unterbrochen, die zu lautem Techno tanzen, mal mit Hüftschwung, mal reichlich genitalbetont. Dazu kommt eine Frau, in Grau gehalten, die immer verzweifelter versucht, das Geschehen zu beenden. Es ist ein treffendes Bild für ihren Geist und für den Abend: Was sehr lustig beginnt, wird mit fortschreitender Penetranz anstrengend.

Erste Schicht der Erniedrigung

Die graue Dame ist Frau Lenin, gespielt von Clara Fuhrmann, und entspringt einem Stück von Velimir Chlebnikov. In der literarischen Vorlage landet sie gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Anstalt, der Text stellt auf introspektive Art ihre Sinneseindrücke dar. Julian Fuhrmann, Jakob Altmayer und Charlotte Kremberg erfüllen in der Inszenierung von Regisseur Cyprian Zajt mehrere Funktionen. Zunächst unterstützen sie die Handlung, um später mit ihr zu brechen. Frau Lenin erzählt desillusioniert von ihren Depressionen. Dann bringt man ihr so hektisch Torte herein, dass sich ein Teil davon auf dem Boden verteilt. Muss sie erst noch gefüttert werden, schlingt sie schließlich so gierig, dass sie ihr ganzes Gesicht und die Haare mit Torte beschmiert wie mit einer ersten Schicht der Erniedrigung.

Präzise Planung

Darauf folgt eine modernisierte Variante: Frau Lenin plant mit so einer präzisen Genauigkeit jeden ihrer nötigen Schritte, um zu funktionieren, dass man eine Zwangsstörung dahinter vermutet. In ihrer Arbeit – sie sammelt Unterschriften zur finanziellen Unterstützung der freien Theaterszene – wird sie übersehen und schließlich Opfer von Gewalt, bis der Bruch kommt. Er stellt in dieser Situation fast eine Erleichterung dar, während Kremberg und ihre Kollegen andere Wege diskutieren, das Stück aufzuziehen.

Entmenschlichung nimmt immer mehr zu

Immer mehr wird Frau Lenin daraufhin zum Objekt: Sie beschmieren sie mit Kunstblut und künstlichem Kot, simulieren eine Vergewaltigung – man fühlt sich wie ein Mitschuldiger, während man zusieht und nichts unternimmt. Je weiter die Entmenschlichung der Hauptfigur zunimmt, desto verschmierter und dreckiger wird auch die Bühne. Eine Auflösung nähert sich erst, als Zuschauer in symbolischen Gesten der Figur wieder Mitmenschlichkeit angedeihen lassen. Am Ende landen sie wieder beim Text von Chlebnikov. Die Leistung der Schauspieler, insbesondere Clara Fuhrmann, und die psychologischen Effekte sind beachtlich. Dennoch könnten die Wirkung und Kohärenz noch größer sein, wenn manche Zwischensequenzen kürzer geraten wären. „Frau Lenin“ ist, wie am Ende der Boden, eine Herausforderung.

Von Miriam Heinbuch