Halle

Dumm gelaufen für Leipzig damals: Das „Bildnis Marie Henneberg“, 1901/02 von Gustav Klimt (1862–1918) gemalt, befand sich für Jahrzehnte in der Stadt. Der Leipziger Musikverleger Max Kuhn (1874–1947) hatte es in den 20ern von der Porträtierten erworben. Bis 1966 befand es sich in der Villa der Familie in der Richterstraße 10 in Gohlis. Kuhns Schwägerin soll es in Leipzig zum Verkauf angeboten haben, doch es gab wohl kein Interesse. In Halle schon: 1966 kam es als Leihgabe in die damalige Staatliche Galerie Moritzburg, die es 1979 ankaufte. Inzwischen ist das 140 mal 140 Zentimeter große Werk mit dem stakkatoartigen Pinselstrich eine international leuchtende Ikone der Sammlung. Ab diesen Sonntag strahlt sie noch ein bisschen heller: Vom 14. Oktober bis zum 6. Januar ist im Kunstmuseum Moritzburg eine Ausstellung rund um das Meisterwerk zu sehen, mit Kunst von knapp 30 öffentlichen und privaten Leihgebern aus 7 Ländern.

Einzige Klimt-Einzelschau außerhalb Wiens im 100. Todesjahr

Außer in der Heimatstadt ist es im 100. Todesjahr des Wieners die einzige Klimt-Einzelschau weltweit, betont Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich. Auf dem ganzen Globus seien nur etwa rund 50 Klimt-Gemälde vorhanden. „Und wir zeigen zehn.“ Schon allein dieser Umstand rechtfertigt, dass der Direktor hier das Wort „Sensation“ in den Mund nimmt. „Wenn Superlative berechtigt sind, dann kann man sie auch mal verwenden“, meint er.

Zu sehen sind Ikonen, etwa die wie aus einem Farbvorhang hervortretende „Eugenia Primavesi“, gemalt 1913/1914, eine Leihgabe des Toyota Municipal Museum of Art in Japan. Oder der geheimnisvoll schwebende „Buchenwald 1“ von 1902, der von den Staatlichen Kunstsammlungen aus Dresden kam. Klimts Tod verhinderte die Fertigstellung des Porträts der Amalie Zuckerkandl (1917/18). Die eigentliche Dramatik im Zusammenhang mit diesem Bild liegt im Schicksal der Dargestellten, die 1895 zum Judentum konvertiert war, 1942 von den Nazis deportiert und ermordet wurde.

Hier scheint ein tragischer Hintergrund für die eigenartige Rezeptionsgeschichte dieses Meisters der Farbe und Linie auf, eines zu Lebzeiten gefeierten Könners, der nach seinem Tod relativ schnell vergessen wurde. 1862 in ärmlichen Verhältnissen geboren, hatte er sich schon mit Anfang 20 auf dem Kunstmarkt etabliert. 1894 dann die Wende: Klimt erhält den Auftrag, drei Bilder für den Festsaal der Wiener Universität zu malen. Mit den sogenannten Fakultätsbildern, der „Philosophie“, „Medizin“ und „Jurisprudenz“, schockt er seine Auftraggeber – Studien dazu sind in der Ausstellung zu sehen. Klimt entdeckt den Symbolismus für sich, das finden nicht alle gut. Fortan nimmt der Künstler keine öffentlichen Aufträge mehr an, sondern porträtiert das aufstrebende jüdische Großbürgertum in Wien – vor allem die Frauen.

Viele dieser Porträts werden im Zuge der Judenverfolgung unter Druck verkauft und erst durch die seit den 80er Jahren geführte Debatte um Raubkunst und im Zusammenhang mit Restitutionsverfahren wieder zum öffentlichen Thema. Eine Klimt-Renaissance setzt ein. 2006 wechselte das Porträt „Adele Bloch-Bauer I“ für 135 Millionen Dollar den Besitzer. Kaum ein Künstler ist inzwischen so berühmt – und auf Kaffeetassen oder Regenschirmen verbreitet – wie dieser Klimt. So überrascht es nicht, dass die Versicherungssumme für die Ausstellung in Halle im dreistelligen Millionenbereich liegt, eine Summe die mit einer Landesgarantie versehen wurde, wie Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra bei der stark besuchten Pressekonferenz am Donnerstag erläuterte.

Ein Einzelgänger, der unverwechselbar malte

Nahe kommt man diesem Einzelgänger, der so unverwechselbar malte, insbesondere mithilfe seiner Zeichnungen. Das Museum präsentiert 63 aus allen Schaffensperioden – einige davon, insbesondere die Rotstiftzeichnungen, sind so zart, dass sie vor dem Betrachter zu zergehen scheinen.

Mehr als 50 Lux vertragen die meisten Arbeiten nicht, die Beleuchtung ist also gedimmt. Man sieht dennoch genug, auch weil diese Kunst von innen zu leuchten scheint. Wir begegnen hier dem Arbeitsprozess, etwa mit den Vorzeichnungen zu den berühmten Porträts. Wir sehen seinen Modellen in die Augen, spüren ihren Stolz, ihre Selbstbewusstheit und Schönheit, die sich nie ganz zu offenbaren scheint – nicht selten erotisch, nie pornografisch. Es ist kein Geheimnis: Klimt liebte die Frauen, und die Frauen liebten ihn. Mindestens sechs Kinder von drei Geliebten hatte er. Verheiratet war er aber allein mit der Kunst. „Wer über mich – als Künstler, der allein beachtenswert ist – etwas wissen will, der soll meine Bilder aufmerksam betrachten und daraus zu erkennen suchen, was ich bin und was ich will“, hat Klimt über sich gesagt.

Die Ausstellung gibt Gelegenheit dazu, gerade in der Auseinandersetzung mit dem puristischen Zeichner. „Vier Zeichnungen aus der Chemnitzer Sammlung Gunzenhauser sind das erste Mal überhaupt zu sehen“, sagt Bauer-Friedrich, der bis 2014 in den dortigen Kunstsammlungen tätig war. „Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid“, meinte die damalige Direktorin Ingrid Mössinger zum Abschied. Er sagte Bescheid.

„Meister des Jugendstils und Brückenbauer in die Zukunft“

Die in der Vorbereitung zu einer Retrospektive gewachsene Schau beginnt mit frühen Arbeiten, unter anderem aus der Studienzeit, geht weiter über die fulminanten Damenbildnisse zu Landschaften, die er ohne Auftrag malte, „in seiner vollen Freiheit“, wie Kurator Wolfgang Büche erklärt. Weiter geht es zu symbolistischen Arbeiten, mit Klimts fantastischem Gemälde „Irrlichter“ in der Mitte. Man begegne seinem großen Thema, dem Lebenskreislauf des Menschen, sagt Buche. Für ihn ist Klimt ein „Meister des Jugendstils und Brückenbauer in die Zukunft“. Ein letzter Raum lenkt die Aufmerksamkeit auf den Standort, für den Klimt das Porträt der Marie Henneberg malte, die Villa Henneberg in Wien, und stellt den Ehemann Hugo Henneberg (1863–1918) vor, einen Unternehmer, Physiker, Mäzen und Künstler.

Leipzig hat natürlich auch seinen Anteil am Klimt-Ausrufezeichen in Halle. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste, langjähriger Vizedirektor des Belvedere in Wien und Klimt-Experte, half bei Leihgaben und mit Kontakten. Im opulenten Katalog stellt er in einem Beitrag das Phänomen Klimt vor. Im Bildermuseum sind ab morgen in der neuen Raumgruppe „Max Klinger und seine Zeit“ drei der vier Leipziger Klimt-Zeichnungen zu sehen – mit ausdrücklicher Empfehlung eines Besuchs der Ausstellung in Halle.

Gustav Klimt im Kunstmuseum Moritzburg in Halle (Friedemann-Bach-Platz 5); 14.10.–6.1., Mo, Di, Do–So 10–18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst