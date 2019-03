Naunhof

Das Sehen ist für Jürgen Weber (82) eine Lust, verführt, verändert und bewegt ihn. Der Funke, der ihn umtreibt, springt derzeit in der Galerie am Marientor in Naumburg unmittelbar auf den Betrachter über. In kraftvollen Bildern nimmt der Rostocker Künstler den ureigenen Rhythmus der Landschaft auf, auf Teneriffa, Fuerteventura, Mallorca, in Nienhagen oder in Schlesien, wo er geboren wurde. In aufgetürmten Wolkenbergen, im vergänglichen Türkisgrün der Wellen, im Schattenwurf der Felsen bannt Weber die Flüchtigkeit des Augenblickes.

Seine Bildfindungen dringen zielsicher zum Wesentlichen vor, das der Künstler in der Entschiedenheit seines Pinselschlags und in feinnervigem Kolorit zwischen Erdtönen, Grün-, Blau- und Graunuancen energisch ausspielt. In schnellen Strichen nimmt er es selbst mit den Gewalten entfesselter Elemente auf. Seine dynamischen, von prägnanten Linien organisierten Formate sind Spiegel seiner inneren Welten. In ihrer malerischen Dichte verraten die Bildgefüge Dresdner Prägung, denn Weber, Jahrgang 1936, studierte von 1954 bis 1960 an der Kunsthochschule an der Elbe unter anderem bei Rudolf Bergander und Max Schwimmer. Die vitalen Bilder, die stilistisch homogen erscheinen, sind nicht datiert, schon deshalb, weil sich der Künstler seine Malereien gern nach Jahren erneut vornimmt. Zeitliche Orientierung bieten im Naumburger Konvolut aus etwa zwei Jahrzehnten die biographisch verortbaren Reisen. Datierungen findet man nur in der schmalen Grafikauswahl, beeindruckend kraftvollen Ätzradierungen, die nach dem Jahre 2000 entstanden. Die kontrastreichen Blätter, expressive Akte und Landschaften, sind als Probedrucke oder in kleinen Fünferserien entstanden.

Körper als Landschaften

An die Stelle der Landschaften, von denen sich Weber auf Reisen anregen lässt, treten in seinem Alltag die Menschen, ihre Körper – für das Auge des Rostocker Künstlers nichts anderes als Landschaften. In Physiognomie und Haltung spürt er kontemplativ Sinnlichkeit und Tiefe nach. Besonders fasziniert Weber der Mensch in der Bewegung, etwa beim Tango, wenn Körper im formalen Spannungsfeld von Leere und Verdichtung ihrer Passion folgen. „Spaziergänge durch die Leere“ nennt der Künstler die Wege zu seinen Inspirationsquellen. Und verdeutlicht: „Es ist psychologisch ein Unterschied, ob jemand einen halben oder drei Meter vor einem steht.“ Wer in der Malerei Gestalten so kraftvoll herauszuarbeiten vermag wie er, kommt kaum an der Plastik vorbei. Seit 1999 widmet sich der Rostocker mit sensibel modellierten Figuren auch der Skulptur. Am Duktus der sinnlich belebten Oberflächen, die mit Lichtreflexen und Strukturen spielen, kann man den Entstehungsprozess seiner Bronzen nachvollziehen. Die bodenständigen, vitalen Akte sind voll Kraft und Sinnlichkeit, Zeichen schrankenloser Lebensbewältigung.

Inspirierende Natur

An die Küste verschlug es Weber direkt nach dem Studium in Dresden. Die im Norden fehlende Konkurrenz, die Möglichkeit, besser Geld zu verdienen, verband sich mit der magischen Anziehung der Ostsee. Der Idealist Weber stand da durchaus in van Gogh’scher Intention, in inspirierender Natur zu leben und Kunst zu machen. Er zog 1960 in die Nähe von Wismar und später nach Rostock. 2006 erhielt er den ersten Kunstpreis der Hansestadt.

„Die menschliche und vielfältige Natur der sichtbaren Welt und die verschiedenen Schwingungen, die sie auslöst, sind mein Reichtum, mein Benzin, sind meine Paradiese und Höllen. Das ist das Material. Das zu organisieren ist meine Aufgabe“, sagt Weber über seine Arbeit. Die Lust am Sehen steht für ihn ganz am Anfang aller bildenden Kunst. Doch gerade beim Betrachter wünscht er sich dieses Sehen vorurteilsfrei, unbeeinflusst vom Namen des Künstlers und von der Höhe des Preises, der für ein Bild aufgerufen wird.

Eine gute Fügung

„Der Bekanntheitsgrad wird zum Wertmesser und gegenwärtig arbeiten Manager daran, lebende Künstler bekannt zu machen. Bekanntsein und Preishöhe irritieren aber das eigene Sehen“, gab Weber zur Vernissage seiner Ausstellung in Naumburg zu bedenken. Galerist Dietmar Havlat, der über eine Empfehlung Kontakt zu dem Rostocker Künstler aufgenommen hatte, ist mit der Wahl für die erste Ausstellung in seiner neuen Galerie am alten Marientor gut beraten und hoch zufrieden mit dieser Fügung.

Jürgen Weber, Malerei, Grafik, Plastik, Galerie am Marientor, Marienplatz 12, Naumburg, bis 31. Mai 2019, geöffnet Di, Do, Fr 13–17, So 13–16 Uhr

Von Ingrid Leps