Reiko Takano erinnert sich noch genau an die ersten fünf Jahre, in denen ihr Mann Akio als Japanbeauftragter des Bachfests gearbeitet hat: „Da hätte ich mich fast scheiden lassen. Er hat nur geschuftet, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich habe ihn überhaupt nicht mehr gesehen.“ Er schüttelt den Kopf. „Und ich war so glücklich. Ich konnte endlich für Bach arbeiten.“

Seit 1999 ist Akio Takano Japan-Sonderbeauftragter des Bachfests. Diese Stelle ist für ihn nicht einfach ein Job. Es ist viel mehr: eine Leidenschaft, eigentlich sein Leben. Mit 15 hörte er zum ersten Mal ein Konzert von Bach, sein Lehrer verteilte Freikarten. Er spielte kein Instrument, lebte im Heim, in seinem Leben hatte klassische Musik nie eine Rolle gespielt. Als Takano das Konzert für Oboe, Geige und Streicher hörte, „leuchtete etwas in meinem Herzen“, sagt er. „Seit diesem Tag lebt Bach jeden Tag mit mir.“

Vergangenes Jahr wurde er zwischenzeitig entlassen

Heute ist der „komische Japaner“, wie er sich selbst bezeichnet, verantwortlich dafür, dass das Bachfest in Japan bekannter wird. Er betreut japanische Journalisten, sorgt dafür, dass Reisegruppen aus seinem Heimatland anreisen. In Japan gehören Takano und das Bachfest fest zusammen – das macht ihn wertvoll.

Als der 57-Jährige vergangenes Jahr vom mittlerweile geschassten Bachfest-Intendanten Alexander Steinhilber zwischenzeitlich entlassen wurde, weil er seine Arbeit nicht ausreichend dokumentiert hatte, war er am Boden zerstört, erzählt er. Seine Frau überbrachte ihm die Nachricht, da war er gerade im Auftrag des Bachfests in Japan. „Ich wollte sterben“, sagt Takano. Plötzlich ist der Mann, für dessen laute Stimme sich seine Frau am Ende des Gesprächs noch bei Cafébesuchern entschuldigt, der herzlich lächelt, viel gestikuliert und auch neue Bekanntschaften sofort in die Arme schließt, ganz leise und nachdenklich.

Nach Japan bringt er Lindt-Schokolade mit

Die Kündigung wurde schnell wieder zurückgenommen. Zu wichtig ist Takano fürs Bachfest. Innerhalb einer halben Stunde könnte er alle wichtigen japanischen Zeitungen und Kamerateams zusammentrommeln, hat Kontakte zu Nachrichtenagenturen und Zeitungen mit Millionenauflagen, zu den wichtigsten Fernsehsendern.

Er baut gerne Brücken, lernt neue Menschen kennen. Und er erhält diese Netzwerke auch über die Zusammenarbeit hinaus aufrecht. Wenn Takano nach Japan fliegt, erzählt er, bringt er Geschenke mit: CDs, DVDs und Lindt-Schokolade. Er denkt dabei nicht nur an die, die über das Bachfest berichten, sondern auch an die, die das, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr tun.

Immer wieder kommt Takano darauf zu sprechen, wie seine Arbeit begann: Vor 20 Jahren reiste er mit einer Menge Bachfest-Flyer im Gepäck in sein Heimatland, verteilte sie bei Eiseskälte, drei Hemden trug er übereinander, hatte kaum genug Geld, um etwas zu Essen zu kaufen. Heute sitzt er im Anzug im Café des Bachmuseums, schmiert sorgfältig Butter aufs Brötchen, salzt seine Frühstückseier und sagt: „Ich habe das so gerne gemacht. Endlich konnte ich für Bach arbeiten.“

Takano ist bereit für die kommenden 20 Jahre

Wird Takano nach einem prägenden Erlebnis gefragt, überlegt er kurz, dann erzählt er von einer Begegnung, die zeigt, wie wichtig ihm Zwischenmenschliches ist: Im Jahr 2000 war der niederländische Dirigent und Cembalist Gustav Leonhardt beim Bachfest. Als Takano ihn begrüßte, war Leonhardt sehr distanziert. „Ich dachte, er mag keine Japaner“. Die Zurückweisung beschäftigte ihn.

Dann, ein paar Jahre später, sahen sich die beiden Männer beim Bachfest wieder. Leonhardt wollte in einer Konzertpause selbst stimmen. Die Besucher standen neugierig um ihn herum, Leonhardt war hilflos. Da ging Takano auf die Menschen zu und komplimentierte sie langsam, aber bestimmt nach hinten. Nach dem Konzert kam Leonhardt auf ihn zu und umarmte ihn. „Vielen Dank“, sagte er.

Die Tage während des Bachfests sind lang, Takano arbeitet mindestens von neun Uhr morgens bis zwölf Uhr nachts. Doch er bemerkt die Anstrengung nicht: „Jedes Jahr bin ich so dankbar, dass es das Bachfest gibt. So viele neue Begegnungen, so viele Erlebnisse. Das hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht verändert.“ Und wenn es nach ihm geht, sagt er, bleibt das auch noch für die kommenden 20 Jahre so.

Von Sophie Aschenbrenner