Die Ausstellung von Yoko Ono (85) in Leipzig muss erneut verschoben werden. Die Schau im Museum der bildenden Künste solle nun im Frühjahr 2019 beginnen, teilte das Museum am Dienstag mit. Die Eröffnung, zu der die Witwe von John Lennon persönlich kommen will, war zuletzt für den 1. Dezember geplant.