Erfolgsmusical "Grease" zu Gast in der Arena Leipzig

Freuen Sie sich auf Songs wie „You‘re The One That I Want“, „Summer Nights“ oder „Sandy“, die längst Evergreens geworden sind. Die legendäre Verfilmung, mit der sich John Travolta und Olivia Newton-John als Hollywood-Traumpaar mit fetzigen Songs und gefühlvollen Balladen in die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt sangen, machte Grease zu dem, was es heute ist.

Grease ist einer der größten Musical-Erfolge aller Zeiten und so einzigartig wie das Musical ist auch seine Erfolgsgeschichte: Was aus einer verrückten Idee in einer bierseligen Nacht werden kann, ahnten die Autoren von Grease, Warren Casey und Jim Jacobs, Anfang der Siebzigerjahre sicher nicht. Mit ihrem Rock‘n‘Roll-Musical über das Abenteuer High-School-Liebe, angesiedelt in den Fünfzigerjahren, schufen Warren Casey und Jim Jacobs einen Klassiker, der berechtigterweise zum Vorbild für andere High-School-Musicals wurde und als zeitloser Kult von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist.